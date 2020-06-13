Радий Хабиров ответил хейтеру в соцсетях

Не относитесь к шутке так серьезно. Среди тех чиновников, которых я знаю – подавляющее большинство делает тяжелую работу за небольшую зарплату. Есть и негодяи, но они рано или поздно выдают себя, и мы с ними прощаемся.

Радий Хабиров, Глава РБ