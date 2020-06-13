Глава Башкирии Радий Хабиров ответил хейтеру в соцсетях. Чуть ранее руководитель региона опубликовал видео, на котором он готовит плов и рассуждает о том, что мужчина обязательно должен уметь готовить и посоветовал всем мужчинам, особенно чиновникам, иметь несколько специальностей и хотя бы одну рабочую.
Это рассуждение было подано в шутливой форме. Но под видеозаписью тут же появился комментарий хейтера, который обвинил чиновников в желании только побольше заработать.
Радий Хабиров через несколько минут решил вступить в диалог с мужчиной и ответил ему, заступившись за знакомых чиновников.