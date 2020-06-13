В Башкирии собрали первый урожай клубники

На 70 сотках предприниматели выращивают сорт фестивальная ромашка. Свою продукцию они позиционируют как экологически чистый продукт. Здесь не применяется химия, прополку производят вручную. В общей сложности с территории почти в один гектар фермеры планируют получить за сезон около трех тонн ягод. Продукция пойдет на реализацию населению. Купить можно прямо в торговом киоске, расположенном рядом с полем. Цена за килограмм клубники – 350 рублей.