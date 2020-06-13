В Башкирии собрали первый урожай клубники

В одном из фермерских хозяйств Кармаскалинского района собрали первый урожай сладкой ягоды. Она только начинает поспевать.
На 70 сотках предприниматели выращивают сорт фестивальная ромашка. Свою продукцию они позиционируют как экологически чистый продукт. Здесь не применяется химия, прополку производят вручную. В общей сложности с территории почти в один гектар фермеры планируют получить за сезон около трех тонн ягод. Продукция пойдет на реализацию населению. Купить можно прямо в торговом киоске, расположенном рядом с полем. Цена за килограмм клубники – 350 рублей.