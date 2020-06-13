Житель Башкирии открыл музей во дворе своего дома

Уникальный музей во дворе собственного дома. В селе Кандрыкуль Туймазинского района мужчина своими руками построил помещение и выставил в нём многочисленные экспонаты, которые собирал на протяжении всей жизни.

Собственных накоплений на осуществление давней мечты Раяну Багаутдинову не хватило, поэтому он взял кредит. Ознакомиться с необычной экспозицией бесплатно можно будет после пандемии коронавируса.

В рыбацком колхозе «Красные рыбаки» в Башкирии подледный лов на озере Кандрыкуль дает ежедневно по 100-150 пудов рыбы.

1939 год. Кандрыкуль. Архивные кадры московских кинорежиссеров. В селе издавна существовала рыболовная артель, которая в годы Гражданской войны снабжала рыбой красноармейцев. Впоследствии её стали называть «Кызыл балыкчи». Эту историю, как и память о колхозе собирается увековечить Раян Багаутдинов, открыв музей у себя во дворе.

Собирать начал очень давно. Нас трое, мы всегда затрагивали историю деревни: как люди жили, чем питались и колхоз. Раян Багаутдинов, руководитель музея

Рыбный колхоз продолжал деятельность до пятидесятых годов. В музее собраны предметы быта: домашняя утварь, многочисленные инструменты, которые были в ходу у наших прадедов. В центре – стенд с именами сельчан - участников Первой мировой и Великой Отечественной войн. Главное место в экспозиции занимают рыболовные снасти – их около 30 видов. Все находятся в рабочем состоянии.

Такими приспособлениями раньше делали грузики для сетей. Вручную проделывали в камне отверстие, крепили к неводу и кидали в озеро. Лов не прекращался и в зимнее время. Для этого использовали установленную на берегу лебёдку. К ней привязывали бредень, который забрасывался в одну прорубь и протаскивался до другой, растягиваясь подо льдом на сотни метров.

Этот экспонат сделан своими руками. Лебёдка находится прямо на берегу озера Кандрыкуль. С помощью этой конструкции в древние времена жители этой деревни занимались рыболовным промыслом. К оглобле привязывали лошадь, которая вытягивала сети из воды.