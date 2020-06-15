Где в Уфе сдаётся самое дешёвое жильё

Самоизоляция ударила по карманам арендаторов жилья в Уфе. В среднем цены на жильё в башкирской столице упали на 1,2 %.Самыми подешевевшими оказались однокомнатные квартиры, их цена упала на 3 %.

Снять квартиру в Уфе в среднем можно за 17 300 рублей, говорят специалисты из Сети агентств недвижимости. Однако это неокончательная цена. Цены зависят района проживания.

Самое дешёвое сьёмное жильё оказалось в Затоне. Комнату можно снять за 5000 рублей, но душ и кухня будут общими с соседями. Однокомнатная квартира в Затоне обойдётся в 13 100 рублей за месяц. Двухкомнатная – в 15 300 рублей. Трёхкомнатная обойдётся в 17 000 рублей.

Чуть выше цены в Черниковке. Однокомнатная квартира здесь обойдётся в 13 500 рублей, двухкомнатная – в 15 200 рублей, а трёхкомнатная – в 17 200 рублей. Комната обходится примерно в 6000 рублей.

В Сипайлово средний ценник за аренду жилья – 15 450 рублей в месяц. Однушка – 14 200 рублей, двушка – 17 000 рублей, трёшка – 18 100 рублей в месяц. Комната будет стоить 6 300 рублей.

В Дёме снять жильё в среднем обойдётся в15 700рублей. Однокомнатная – 13 400 рублей, двухкомнатная – 15 500 рублей, трёхкомнатная – 17 100 рублей. Комната обойдётся в 5 600 рублей.

В остальных районах Уфы сьёмное жильё уже дороже. Самое дорогое жильё сдаётся в центре. Однокомнатное жильё – 17 050 рублей, двухкомнатное – 19 300 рублей, трёхкомнатное – 22 000 рублей. Комната в центре обойдётся примерно в 8000 рублей.