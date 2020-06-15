В Уфе из новой инфекционки выписали первых выздоровевших от коронавируса

Из нового инфекционного центра в Уфимском районе выписали первых выздоровевших от COVID-19. Пациенты поступили туда в начале июня. Сейчас в центре лечатся более 35 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
По последним данным Минздрава Башкортостана, в республике с начала пандемии коронавирусную инфекцию подхватили более 4,5 тысяч больных. За последние сутки их стало больше на 61 человека. Сегодня в больницах находятся 1030 жителей Башкирии с COVID-19.
На дому лечатся 1625 человек. За минувшие сутки выздоровели 12 пациентов. Всего выписали 1874 переболевших коронавирусом. Новых случаев смерти пациентов с инфекцией не зарегистрировано.