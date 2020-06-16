Омбудсмен разыскивает мать из Башкирии, исполнявшую эротическое шоу при сыне

Детский омбудсмен Башкирии Милана Скоробогатова заинтересовалась громким случаем, произошедшем недавно в Салавате . Жительница этого города раздевалась на камеру за деньги. Все это она делала на глазах своего сына.

То, как зарабатывает себе на жизнь вебкам-модель, никого бы не смутил, если бы не один факт: свидетелем эротических танцев женщины стал ее ребенок. Женщина оголяла бедра и грудь за, так называемые, донаты, которые ей присылали мужчины на сайте знакомств. Такое поведение молодой мамы вызывал бурю негодования в Сети.