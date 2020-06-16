В Башкирии ветеран Чеченской войны борется за памятник своим сослуживцам

Ветеран боевых действий в Чеченской республике борется за мемориал в честь своих сослуживцев. Уроженец Башкирии с командой спасли окруженных боевиками российских солдат. Однако участников спецоперации так и не наградили.
Историю солдата из Башкирии рассказали корреспонденты телеканала «Вся Уфа». Тогда ещё 18-летний уроженец Башкирии участвовал в спасении российских солдат. Сейчас бывший военный пытается установить мемориал тем, кто погиб в Чеченскую войну. Башкирия тогда потерял 8 солдат.
Сейчас администрация села Жукова старается поддержать инициативу солдата. Для мемориала было выделено место в сквере, план уже разработан. Однако не хватает только финансирования – на создание памятника требуется больше 2 миллионов рублей. Ветеран Чеченской войны надеется, что неравнодушные помогут собрать необходимые денежные средства.
Фото: Вся Уфа.