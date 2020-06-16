В Башкирии работников хлебокомбината оставили без зарплаты

Сотрудники Ишимбайского хлебокомбината требуют свою зарплату. Долг у предприятия образовался перед 60 работниками. Положенные деньги они не получили после смены руководства завода. Для защиты своих интересов пришлось обратиться в прокуратуру. Выяснилось, что в судебные инстанции собираются идти и сами работодатели.

Долг от 20 до 25 тысяч рублей перед каждым перерос в огромную сумму в расчете на коллектив. Более 60 рабочих Ишимбайского хлебокомбината не увидели своей зарплаты за апрель. Стаж большинства из них перевалил за четверть века. Именно эти люди отвечают за поступление хлеба на полки магазинов. В прошлом году предприятие по договору аренды возглавил новый руководитель. После окончания срока, через год, директор сменился. Получается, должником перед рабочими остался предыдущий руководитель.

Нас не ставят в известность. Предприятие поменялось. Мы также выходим и работаем. Работаем мы честно, просим нас честно рассчитать. Наталья Соловьева, сотрудница Ишимбайского хлебокомбината

Производство при этом не останавливалось. Сами сотрудники просто заключили новый договор с работодателем и продолжают работать. Ранее коллектив уже сталкивался с задержкой заработной платы. И все же ее выплачивали. Но вот за апрель 2020-го ни зарплаты, ни компенсации за неиспользованный отпуск не получили.

Многие работали без выходных в апреле. Получалось так. У нас нет большого коллектива, выходит один человек в другую смену, мы друг друга подмениваем. У них побольше вышло. Человек работал без выходных, но не получил. Светлана Дронова, сотрудница Ишимбайского хлебокомбината

Сейчас работники предприятия обратились в прокуратуру. Но выяснилось, что интересы свои защищают не только они, в суд собирается обращаться и работодатель. Тот самый директор, что задолжал заработную плату, говорит, что просто не смог попасть на предприятие, так как закончился срок аренды. В разговоре нам он сообщил также, что вложил 5 миллионов рублей в обновление завода: это ремонт и выплата долга по зарплате за прежнее руководство. Вернуть средства он намерен через суд.

Мы работали, вкладывали туда деньги и хотели какой-то отдачи, а так получилось, что, можно сказать, нас выгнали оттуда. Всем работникам ООО «Ишимбайский хлебокомбинат» зарплата и увольнительные – все мы погасим. Николай Дубовик, директор ООО «Ишимбайский хлебокомбинат»