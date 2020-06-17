В Башкирии учителя ставили девочке оценки просто так

В Белокатайском районе Башкирии произошёл скандал в местной школе. По сообщениям прокуратуры РБ, девочка из приёмной семьи несколько месяцев не посещала занятия, но оценки всё же получила. Администрация школы была оштрафована за прогулы ученицы.

15-летняя девочка воспитывалась в приёмной семье. Во время суда о восстановлении родительских прав школьницы случайно всплыл факт о непосещении занятий. Девочка не присутствовала на занятиях с января по май, но отметки о посещаемости уроков в документах есть.