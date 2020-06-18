Жители Башкирии пожаловались на «нагнетание массового психоза»

Жительница Ишимбай обратилась к властям республики. Женщина сообщила, что в их родном городе по громкоговорителям предупреждают о коронавирусе и мерах предосторожности. Такие сообщения можно услышать через каждые полтора часа.

В социальных сетях женщина отметила, что уже третий месяц подряд через каждый полтора-два часа по громкоговорителям передают сообщения о коронавирусе. Жильцы близлежащих кварталов устали за несколько месяцев от одного и того же текста, который транслируется на всю округу. Жительница Ишимбая считает, что власти только нагнетают панику.

Жители ближайших жилых кварталов уже с ума сходят от этих сообщений! Это настоящее нагнетание паники и массового психоза! Как можно использовать громкоговоритель, как простое средство массовой информации?! Просьба разобраться и избавить жителей от этого давления на психику людей! сообщение жительницы Ишимбая

К тому же, некоторые ограничения, про которые рассказывает громкоговоритель, уже давно устарели. Изменения в режим самоизоляции вносятся очень часто, а вот запись, видимо, обновляется с большим запозданием. Возмущенная женщина просит избавить жителей города от утомительного прослушивания информации, которая уже неактуальна.