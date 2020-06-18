В Башкирии многодетным родителям дадут право брать отпуск в любое время

Власти Башкирии готовы внести поправки в статью 262.2 Трудового кодекса РФ. По данному положению, у граждан, которые имеют трёх или более несовершеннолетних детей, появится право брать отпуск в любое удобное им время.

Председатель Курултая Константин Толкачев отметил, что такая возможность у жителей Башкирии уже есть. Однако внесенные поправки позволят брать отпуск в любое время многодетным родителям, у которых есть дети до 18 лет. Сейчас право распространяется только на тех, чьи дети достигли 12-летнего возраста.

Региональные парламенты поддержали инициативу. Не всегда работающие родители могут взять отпуск в удобное для них время, а совместный отдых – важный аспект для укрепления семейных ценностей.