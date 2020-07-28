Башкирия для своевременного предупреждения лесных пожаров приобрела квадрокоптеры

А в лесном ведомстве республики подчеркнули, что профессиональные дроны будут также задействованы в борьбе с незаконными рубками леса и нарушениями лесного законодательства. Оказывается, квадрокоптеры могут использоваться и для того, чтобы проводить проверки лесных делянок арендаторов и оценивать качество работ при вырубка. Айрат Юсупов отметил, что уже в ближайшее время специалисты лесного хозяйства пройдут обучение по управлению новой летательной техникой, она будет распределена по наиболее горимым лесным территориям.