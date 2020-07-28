Башкирия для своевременного предупреждения лесных пожаров приобрела квадрокоптеры

Башкирия закупила новые квадрокоптеры для своевременного обнаружения очагов возгорания в лесах. Об этом сообщили в Минлесхозе РБ. Аппаратура также поможет не только при тушении пожаров, но и в поимке граждан, которые вырубают деревья незаконно.
Специалисты республиканского Центра предупреждения и ликвидации лесных пожаров получили квадрокоптеры марок «DJI Mavic 2 Enterprise», закупленные республикой по региональному проекту «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».
Как сообщает пресс-служба Министерства лесного хозяйства РБ, закуплены 4 беспилотных воздушных судна вертолетного типа - квадрокоптеры DJI Mavic 2 Enterprise. Сотрудники центра будут использовать современные летательные аппараты в работе по предупреждению и ликвидации лесных пожаров. Ведь полученная техника оборудована видеокамерами и тепловизорами для обнаружения возгораний на лесных территориях.
Специалисты считают, что сегодня новая летательная техника должен стать одним из самых важных и наиболее эффективных инструментов во время операций по предупреждению и тушению лесных пожаров.
Директор Лесопожарного центра Айрат Юсупов пояснил, что с помощью квадрокоптеров специалисты будут находить возгорания в лесном фонде и оценивать эффективность тушения лесных пожаров, а также фиксировать нарушения вдоль дорог на видеокамеры.
А в лесном ведомстве республики подчеркнули, что профессиональные дроны будут также задействованы в борьбе с незаконными рубками леса и нарушениями лесного законодательства. Оказывается, квадрокоптеры могут использоваться и для того, чтобы проводить проверки лесных делянок арендаторов и оценивать качество работ при вырубка. Айрат Юсупов отметил, что уже в ближайшее время специалисты лесного хозяйства пройдут обучение по управлению новой летательной техникой, она будет распределена по наиболее горимым лесным территориям.
В Башкортостане в этом году на территории лесного фонда с 20 апреля по 28 июля было зарегистрировано 110 лесных пожаров. Общая площадь лесных пожаров составила 1901 га.