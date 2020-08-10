В Башкирии в семью вернули детей, которых забрали из-за болезни мамы

Жительница Башкирии обратилась к Главе региона за необычной помощью. У её сестры забрали маленьких детей из-за послеродовой депрессии. Однако в семье есть, кому ухаживать за малышами, поэтому родственники забили тревогу.

Общественница Алла Демидова рассказала, что детей в семью вернули. 15-дневную девочку не стали отдавать в Дом малютки, а 5-летнего мальчика забрали из приюта. В семье много родственников, которые могут позаботиться о детях, пока мама проходит лечение.

Опека, после нашего с вами шума, уже отработала, как положено, и сразу нашли общий язык. Умеют же. Дети – это наше все. Мы против детдомов при живых и порядочных родственниках. Опека должна прекратить спекуляции и думать о детях. Алла Демидова, общественница