В Башкирии в семью вернули детей, которых забрали из-за болезни мамы

Жительница Башкирии обратилась к Главе региона за необычной помощью. У её сестры забрали маленьких детей из-за послеродовой депрессии. Однако в семье есть, кому ухаживать за малышами, поэтому родственники забили тревогу.
Общественница Алла Демидова рассказала, что детей в семью вернули. 15-дневную девочку не стали отдавать в Дом малютки, а 5-летнего мальчика забрали из приюта. В семье много родственников, которые могут позаботиться о детях, пока мама проходит лечение.
Напомним, у мамы двоих детей диагностировали психоз и послеродовую депрессию и положили на лечение в больницу Стерлитамака. Органы опеки тут же забрали маленьких детей женщины, хотя у неё есть несколько сестёр, которые хотят и готовы помочь в трудной ситуации.