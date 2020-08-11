Башкирия вошла в пятерку лидеров по числу получивших господдержку по ипотеке многодетных семей

Программа поддержки многодетных семей, по которой они могут получить выплату в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотеки, действует в России с 25 сентября 2019 года. Специалисты Госкомитета РБ по строительству и архитектуре рассчитывают, что такая поддержка государства не только повысит спрос на жилье, но и будет способствовать активной реализации в регионе национально проекта «Жилье и городская среда», утверждённого майским указом Владимира Путина.