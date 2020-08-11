Башкирия вошла в пятерку лидеров по числу получивших господдержку по ипотеке многодетных семей

Башкирия вошла в топ-5 регионов по поддержке многодетных семей. Речь идет о тех семьях, в которых родился третий или последующий ребёнок в период с 1 января 2019 года. Таких семей в России около 72 тысяч.
Данным семьям государство оказала поддержку в размере 450 тысяч рублей на погашение части долга по ипотеке.
В сообщении отмечается, что на сегодняшний день в Московской области одобрено свыше 4,9 тысячи заявок, в Республике Башкортостан - 2,9 тысячи, в Свердловской области - 2,8 тысячи заявлений. Также в пятерку регионов-лидеров вошли Москва и Республика Татарстан, в которых одобрение по заявкам получили 2,7 тысячи семей.
По данным ДОМ.РФ, около 5 тысяч семей после списания долга смогли полностью закрыть свои ипотечные кредиты.
Чтобы получить поддержку правительства, заемщику следует обратиться к кредитору с заявлением о частичном погашении, подтвердить гражданство свое и детей, материнство или отцовство, а также предоставить документы по ипотечной сделке.
Ранее, 6 августа, Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство выделит дополнительно из бюджета 11,8 млрд рублей на поддержку многодетных семей, которые выплачивают ипотеку. В итоге поддержку получат дополнительно не менее 26 тысяч многодетных семей.
Программа поддержки многодетных семей, по которой они могут получить выплату в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотеки, действует в России с 25 сентября 2019 года. Специалисты Госкомитета РБ по строительству и архитектуре рассчитывают, что такая поддержка государства не только повысит спрос на жилье, но и будет способствовать активной реализации в регионе национально проекта «Жилье и городская среда», утверждённого майским указом Владимира Путина.