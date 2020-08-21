В Башкирии районным школам передали 38 автобусов

Ключи от 38 автобусов вручили сегодня районным школам республики. Таким образом, в Башкортостане почти не осталось транспорта для перевозки учеников старше 10 лет, отметил Глава республики Радий Хабиров.

Нынешние образцы – отечественного производства. Салоны оборудованы системой вентиляции и отопления, кресла оснащены ремнями безопасности, на входе – откидные ступеньки. На каждом автобусе установлен ограничитель скорости, благодаря чему они не смогут разогнаться свыше 60 километров в час.