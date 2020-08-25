В Башкирии показали, как работает санитарная авиация

Санитарный вертолет «Ансат» совершил сегодня пятый полет. Пациент – новорожденный ребенок в крайне тяжелом состоянии. Современный модуль, которым оборудован вертолет, позволяет оказывать помощь уже в полете. По воздуху время перевозки до медучреждения сокращается в некоторых случаях в 5 раз, а шансы на спасение пациента увеличиваются.

Одна из специализированных площадок для посадки вертолета расположена на территории Перинатального центра в Уфе. Сегодня пятый по счету вылет санитарного «Ансата». Пациент – новорожденный, его состояние оценивается как крайне тяжелое. Уже упакованный медоборудованием вертолет дополняют кувезом.

Капсула способствует тому, что мы ребенка можем перевести в комфортных условиях. Температурный режим, свой специфический вид приобретает капсула. Бережно перевозим детей с одной точки до второй. Лиана Аминева, заведующая санавиацией по детству РДКБ

Вылеты крылатой скорой помощи начались с пятницы. На борту целый медицинский модуль: аппарат ИВЛ, кардиограмма, дефибриллятор. Помощь малышу будет оказываться еще в полете. Полет в Баймак к новорожденному займет 1,5 часа, в то время как на колесах пришлось бы ехать в 5 раз дольше.

Санитарно-реанимационная бригада – это врач, при необходимости второй врач, медбрат, пациент и 2 пилота. Феликс Сакаев, заведующий отделением плановой и экстренной консультативной неотложной медпомощи РКБ им. Г.Г. Куватова

Санитарная авиация республики ранее была представлена 4-местным «Робинсоном». Перевозить пациентов в нем можно было только сидя. Для лежачих больных использовали кукурузник, но условий в нем не было. Все оборудование умещалось в сумке. На новом санитарном «Ансате» запланировано 80 полетов до конца года. Например, только сегодня воздушная помощь отправится в Туймазы – на операцию привезут пациента с травмой позвоночника.

В республике создан Центр санавиации, в котором связываются с медучреждением, из которого необходима транспортировка, смотрят по жизненным показаниям и решают возможность перевозки. Динара Еникеева, заместитель министра здравоохранения РБ

«Ансат» – вертолет отечественной сборки, средняя скорость – 220 километров в час. Помешать полету могут только капризы погоды. Развитие санавиации стало возможным благодаря нацпроекту «Здравоохранение» и республиканской программе развития медико-санитарной помощи.

В рамках реализации проекта подготовлены пилоты в Питере. Прошли переобучение. Высокого класса. Андрей Быковский, генеральный директор АО «Транспортный навигационный центр»