В Башкирии показали, как работает санитарная авиация

Санитарный вертолет «Ансат» совершил сегодня пятый полет. Пациент – новорожденный ребенок в крайне тяжелом состоянии. Современный модуль, которым оборудован вертолет, позволяет оказывать помощь уже в полете. По воздуху время перевозки до медучреждения сокращается в некоторых случаях в 5 раз, а шансы на спасение пациента увеличиваются.
Одна из специализированных площадок для посадки вертолета расположена на территории Перинатального центра в Уфе. Сегодня пятый по счету вылет санитарного «Ансата». Пациент – новорожденный, его состояние оценивается как крайне тяжелое. Уже упакованный медоборудованием вертолет дополняют кувезом.
Вылеты крылатой скорой помощи начались с пятницы. На борту целый медицинский модуль: аппарат ИВЛ, кардиограмма, дефибриллятор. Помощь малышу будет оказываться еще в полете. Полет в Баймак к новорожденному займет 1,5 часа, в то время как на колесах пришлось бы ехать в 5 раз дольше.
Санитарная авиация республики ранее была представлена 4-местным «Робинсоном». Перевозить пациентов в нем можно было только сидя. Для лежачих больных использовали кукурузник, но условий в нем не было. Все оборудование умещалось в сумке. На новом санитарном «Ансате» запланировано 80 полетов до конца года. Например, только сегодня воздушная помощь отправится в Туймазы – на операцию привезут пациента с травмой позвоночника.
«Ансат» – вертолет отечественной сборки, средняя скорость – 220 километров в час. Помешать полету могут только капризы погоды. Развитие санавиации стало возможным благодаря нацпроекту «Здравоохранение» и республиканской программе развития медико-санитарной помощи.
Кстати, спецплощадки для приземления есть на территории клиники БГМУ, достраивается во дворе ожогового центра. Также появятся они в Октябрьском, Нефтекамске, в Аскинском, Баймакском и других районах республики. Пустовать посадочные места не будут: до конца года крылатый авиапарк может пополниться еще одним санитарным «Ансатом».