Радий Хабиров разрешил открыть бани и сауны

Мы фиксируем очень хороший тренд. Решили перейти на второй этап ограничений. Это показатель того, что мы аккуратно боремся с этой болезнью и двигаемся вперед. Иллюзий быть не должно. Я вам всем хочу сказать – болеют довольно тяжело. Мы приняли решение: у нас с завтрашнего дня начинают работать кинотеатры, бани, сауны и так далее. Открывайте, пусть люди ходят. Жду предложений по театральному сезону. Вполне допускаю, мы можем его спокойно начинать. Главное не собираться по 50 человек и более.

Радий Хабиров