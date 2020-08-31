Радий Хабиров разрешил открыть бани и сауны

Радий Хабиров сегодня рассказал о ситуации с коронавирусом в Башкирии.
На оперативке в региональном правительстве он отметил, что в республике наметилось улучшение эпидемиологической ситуации. Более того, с 1 сентября откроются бани и сауны.
Мы фиксируем очень хороший тренд. Решили перейти на второй
этап ограничений. Это показатель того, что мы аккуратно боремся с этой болезнью
и двигаемся вперед. Иллюзий быть не должно. Я вам всем хочу сказать – болеют довольно
тяжело. Мы приняли решение: у нас с завтрашнего дня начинают работать
кинотеатры, бани, сауны и так далее. Открывайте, пусть люди ходят. Жду предложений
по театральному сезону. Вполне допускаю, мы можем его спокойно начинать. Главное
не собираться по 50 человек и более.Радий Хабиров
Также Хабиров отметил, что в школах десятки тысяч людей сейчас могут оказаться в зоне риска.
Если мы нормально будем соблюдать нормы, первый период пройдем, то все будет неплохо. Но я сразу говорю - болезнь довольно коварная. Мы несколько раз меняли ограничения. Все будет зависит от глав, от директоров школ. Если какая-то школа допускает вспышку, вина ложится на руководство района и директора. Внесите в указ еще детские кружки. Ночные клубы еще открывать не будем, а вот это - внесите в указ.Радий Хабиров