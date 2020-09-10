Жители Башкирии могут получить дополнительные деньги от государства

В Башкортостане снизят уровень бедности в два раза. Республика стала пилотным регионом, где реализуется проект «Социальный контракт». Его уже подписали почти три тысячи человек. Это малоимущие семьи и одиноко проживающие граждане, доход которых ниже прожиточного минимума.
Уфимка Арина Селиванова вместе с мужем воспитывают двоих детей. На четверых семейный бюджет едва превышает 30 тысяч рублей. Приходилось подрабатывать. После подписания социального контракта у молодой мамы времени на родных стало больше.
Суть социального контракта – в дополнительной целевой финансовой поддержке для выхода людей из сложной жизненной ситуации. Срок контракта в каждом случае индивидуальный – от трех месяцев до года. В течениеэтого времени нуждающиеся будут получать материальную поддержку. Эти средства можно направить на дополнительное образование, открытие собственного дела или использовать во время поиска работы.
Программу также поддержали крупнейшие предприятия республики, в том числе УМПО. На заводе уже работают более шестисот сотрудников с ограниченными возможностями здоровья. Теперь дополнительные выплаты будут получать и рабочие из числа нуждающихся.
Главное отличие социального контракта от традиционного пособия в том, что за эти деньги нужно будет документально отчитаться. Такая программа уже работала в республике с 2014 года, но теперь её возможности расширились. Выросла и сумма поддержки.
Арина Селиванова, как и другие жители, подписавшие социальные контракты, могут дополнительно подать заявку и на получение такого стартапа. Но деньги – это одно. Гораздо важнее вложить их с умом, чтобы действительно улучшить своё благосостояние. А помочь в этом начинающим предпринимателям должны бизнес-шерифы.