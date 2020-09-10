Жители Башкирии могут получить дополнительные деньги от государства

В Башкортостане снизят уровень бедности в два раза. Республика стала пилотным регионом, где реализуется проект «Социальный контракт». Его уже подписали почти три тысячи человек. Это малоимущие семьи и одиноко проживающие граждане, доход которых ниже прожиточного минимума.

Уфимка Арина Селиванова вместе с мужем воспитывают двоих детей. На четверых семейный бюджет едва превышает 30 тысяч рублей. Приходилось подрабатывать. После подписания социального контракта у молодой мамы времени на родных стало больше.

Доплата составляет 10 тысяч рублей. Сейчас начались кружки у детей. Всё это нужно оплачивать. Это для нас очень хорошее дополнение. Арина Селиванова, жительница г. Уфы

Суть социального контракта – в дополнительной целевой финансовой поддержке для выхода людей из сложной жизненной ситуации. Срок контракта в каждом случае индивидуальный – от трех месяцев до года. В течениеэтого времени нуждающиеся будут получать материальную поддержку. Эти средства можно направить на дополнительное образование, открытие собственного дела или использовать во время поиска работы.

В связи с коронавирусом мой муж потерял работу, и у меня тоже появилась необходимость трудоустроиться. Я встала на учёт в службе занятости. Специалист службы занятости мне позвонила и предложила подписать социальный контракт. Суть контракта в том, что когда человек трудоустраивается, то дополнительно к его зарплате будет начисляться 10 тысяч рублей. Людмила Шульман, менеджер по продажам

Программу также поддержали крупнейшие предприятия республики, в том числе УМПО. На заводе уже работают более шестисот сотрудников с ограниченными возможностями здоровья. Теперь дополнительные выплаты будут получать и рабочие из числа нуждающихся.

Совместно с центром занятости мы начали вместе участвовать в программе поддержки малоимущих семей. Люди в тяжелых условиях, устроенные на УМПО, получают в течение нескольких месяцев ещё и дополнительную помощь. Наталья Пичаева, старший менеджер отдела кадров ПАО ОДК «УМПО»

Главное отличие социального контракта от традиционного пособия в том, что за эти деньги нужно будет документально отчитаться. Такая программа уже работала в республике с 2014 года, но теперь её возможности расширились. Выросла и сумма поддержки.

Следующее направление – это развитие индивидуальной предпринимательской деятельности. Ранее единовременная выплата осуществлялась до 100 тысяч рублей. Теперь же эта выплата увеличилась до 250 тысяч рублей. Татьяна Глухова, заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан