В Уфе показали, как работает новый Антиковидный ситуационный центр

В Башкирии создали антиковидный центр для обращений жителей. Радий Хабиров подписал распоряжение о создании ситуационного центра республики, который должен стать связующим звеном между системой здравоохранения и населением. На звонки будут отвечать в том числе специалисты медицинского профиля. Центр начал работать сегодня с 8:00 до 20:00, при необходимости перейдет в круглосуточный режим.

Это то, чем они занимались до сегодняшнего дня. Теперь основную деятельность пришлось немного отодвинуть. Для того чтобы стать операторами антиковидного ситуационного центра, все прошли обучение. Линия только начала работать, а диспетчеры уже столкнулись со шквалом звонков. Это значит, что часть огня они приняли на себя, тем самым где-то освободив медиков.

Просят консультацию, как себя вести, что делать, если контактировал с ковидным больным. Как попасть к врачу, потому что не могут дозвониться – линии перегружены. Эльвира Хазиахметова, оператор Антиковидного ситуационного центра Республики Башкортостан

И тут очень пригодилось владение речью и жизненный опыт. Дочь известного башкирского романиста Ахияра Хакимова Рима Ахияровна – филолог, прекрасно разбирается в русской литературе.

Я с компьютером так-то дружу, но иногда возникают нюансы, тогда зову на помощь. Рима Хакимова, оператор Антиковидного ситуационного центра Республики Башкортостан

Рядом всегда дежурит техподдержка и медицинские эксперты. Это профессора, доценты БГМУ, сотрудники Росздравнадзора, Роспотребнадзора. Операторы могут обратиться к ним в любой момент, и эксперты присоединятся к телефонному разговору. Для них это дополнительная нагрузка к основной работе.

Как пояснил Глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании, если работы в дневное время будет недостаточно, то антиковидный ситуационный центр можно сделать круглосуточным.

Сотрудники центра с 8 до 20 часов помогают консультацией и дают советы, как решить возникшую проблему.

Очень много рутинных вопросов, которые раздражают людей, но они очень важны. Сдал, например, анализ и нет результатов 3 недели. Спрашивают, может, мы их лечить будем онлайн. Говорю, нет, надо к врачу, мы не можем. Римма Утяшева, координатор Антиковидного ситуационного центра Республики Башкортостан