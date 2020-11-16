В Уфе показали, как работает новый Антиковидный ситуационный центр

В Башкирии создали антиковидный центр для обращений жителей. Радий Хабиров подписал распоряжение о создании ситуационного центра республики, который должен стать связующим звеном между системой здравоохранения и населением. На звонки будут отвечать в том числе специалисты медицинского профиля. Центр начал работать сегодня с 8:00 до 20:00, при необходимости перейдет в круглосуточный режим.
Это то, чем они занимались до сегодняшнего дня. Теперь основную деятельность пришлось немного отодвинуть. Для того чтобы стать операторами антиковидного ситуационного центра, все прошли обучение. Линия только начала работать, а диспетчеры уже столкнулись со шквалом звонков. Это значит, что часть огня они приняли на себя, тем самым где-то освободив медиков.
И тут очень пригодилось владение речью и жизненный опыт. Дочь известного башкирского романиста Ахияра Хакимова Рима Ахияровна – филолог, прекрасно разбирается в русской литературе.
Рядом всегда дежурит техподдержка и медицинские эксперты. Это профессора, доценты БГМУ, сотрудники Росздравнадзора, Роспотребнадзора. Операторы могут обратиться к ним в любой момент, и эксперты присоединятся к телефонному разговору. Для них это дополнительная нагрузка к основной работе.
Как пояснил Глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании, если работы в дневное время будет недостаточно, то антиковидный ситуационный центр можно сделать круглосуточным.
Сотрудники центра с 8 до 20 часов помогают консультацией и дают советы, как решить возникшую проблему.
Телефон антиковидного ситуационного центра: 8-347-218-19-19. Пока операторы и медэксперты будут отвечать на волнующие жителей республики вопросы, связанные с коронавирусом, у врачей должно стать больше времени на лечение пациентов.