В Башкирии потерявшие работу сотрудники могут бесплатно обучиться новой профессии

Безработные жители Башкирии смогут освоить новую профессию. Это стало возможным благодаря реализации в республике программы «Содействие занятости». Ранее такую возможность имели только мамы детей до 7 лет и граждане, достигшие 50 лет.
Теперь, по информации Министерства труда и социальной защиты России, такой возможностью может воспользоваться любой человек, потерявший работу. Федеральный проект «Содействие занятости» в рамках нацпроекта «Демография» начнет действовать с начала 2021 года.
В пресс-службе Минтруда РБ отметили, что переобучение будет также доступно для граждан, которые находятся под риском увольнения. При этом большое внимание будет уделяться потребностям работодателя, чтобы выпускники образовательных программ могли с легкостью найти работу. Безработные жители Башкирии во время обучения будут получать пособие.
Кроме того, в планах - модернизировать центры занятости. Так, в Башкортостане уже функционирует первый кадровый центр «Работа России» - Юго-восточный межрайонный центр занятости населения, расположенный в городе Стерлитамак.