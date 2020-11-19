В Башкирии потерявшие работу сотрудники могут бесплатно обучиться новой профессии

В пресс-службе Минтруда РБ отметили, что переобучение будет также доступно для граждан, которые находятся под риском увольнения. При этом большое внимание будет уделяться потребностям работодателя, чтобы выпускники образовательных программ могли с легкостью найти работу. Безработные жители Башкирии во время обучения будут получать пособие.