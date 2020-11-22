Новый ковид-центр и «Башкирские дворики»: Радий Хабиров посетил с рабочей поездкой юг республики

Мобилизованы и готовы к любой ситуации. В Стерлитамаке продолжается строительство клинико-диагностического инфекционного центра. Работы идут в две смены, на стройке трудятся более 700 человек и свыше 80 единиц техники. Накануне площадку посетили Глава Башкортостана Радий Хабиров и Премьер-министр Правительства Андрей Назаров. Когда медучреждение примет первых пациентов и что ещё проинспектировало руководство региона в ходе рабочей поездки по югу республики?

Строить второй ковид-госпиталь рабочим проще, опыт возведения подобного медучреждения в короткие сроки имеется. Зубовский инфекционный центр уже прочно вошёл в жизнь республики. Сейчас в его стерлитамакском брате-близнеце идёт монтаж внутренних стен и перегородок, и отделочные работы. Завершена подготовка всех систем и котельной к подаче тепла.

Стерлитамакский медицинский округ включает в себя восемь районов. И здесь будут лечиться не только жители города Стерлитамака, но и ближайших районов. Это и Миякинский, Стерлибашевский, Стерлитамакский район, и ближайшие города. Оборудование поступает на стройку ежечасно, мы бываем здесь каждый день. Владимир Куликов, глава администрации г. Стерлитамака

Ход строительства инфекционной больницы находится на особом контроле Радия Хабирова. Неслучайно Глава Башкортостана во время рабочей поездки по югу региона первым делом посетил именно этот объект.

Нам нужно срочно сделать здесь специализированное лечение ковида для южного стерлитамакского округа и освобождать коечный фонд. Всё успеем, это государственная задача, все свои задачи понимают. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В стройматериалах недостатка нет, их везут сюда со всей республики. С огромными объемами справляются сообща.

Поставлено на поток, это раз. С производством панелей и конструкций уже нет заминок. Второе – здесь комбинированная система. Стальные конструкции произведены в Нефтекамске, а также из черного металла часть. Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан

В Стерлитамакском инфекционном центре разместят 60 боксированных палат и 14 реанимационных. Помимо этого, будут работать родильное, детское и хирургическое отделения. Всё необходимое оборудование уже закуплено. И на нем есть кому работать. Как рассказали в региональном Минздрава, новый центр будет многофункциональным. По окончании пандемии его можно перепрофилировать. Пока же в пиковые нагрузки медучреждение сможет принять порядка 300 больных коронавирусом. До открытия госпиталя осталось меньше двух недель, срок сдачи объекта – начало декабря.

Строительство инфекционного госпиталя в Стерлитамаке идёт полным ходом. После окончания работ это медучреждение станет точной копией больницы, расположенной в Уфимском районе, вблизи села Зубово. Проект в плане своей функциональности оказался настолько удачным, что его взяли на вооружение и в других регионах России.

А это новый хирургический комплекс Салаватской больницы, фактически ставший многофункциональным медучреждением. Первых пациентов здесь ждут в конце ноября. Радий Хабиров дал поручение Минздраву продолжать модернизацию системы здравоохранения города. А вот реконструкцией набережной реки Белой Глава Башкортостана остался недоволен. Предыдущий подрядчик оказался недобросовестным, с ним расторгли контракт. Новый исполнитель попытался в сжатые сроки исправить ситуацию. Но не всё получилось.

Радий Хабиров посетил крупнейшее российское предприятие по производству катализаторов и адсорбентов для нефтегазовой отрасли. В следующем году мощности Салаватского катализаторного завода вырастут ещё больше, после реализации инвестпроекта по строительству установки для производства порошковых силикагелей. Продукт востребован среди потребителей, число которых растёт. Перспективным направлением является выпуск инновационной продукции для пищевой промышленности и агропромышленного комплекса.

Ещё один успешно реализованный инвестиционный проект – строительство терминально-складского комплекса из 12 резервуаров для хранения дорожного битума и сырья для его производства. Вложения составили порядка 460 миллионов рублей. В августе текущего года проект получил поддержку на «Инвестчасе».

Этот проект увеличивает объем хранения сырья дорожного битума, который выпускает наше предприятие. На 60 тысяч тонн, то есть практически на 60%. Это позволит обеспечить загрузку предприятия в зимний период, потому что битум это продукт сезонный – в основном реализуется только летом. Дмитрий Донцов, управляющий ООО «Битум»

За счет применения новых технологий удалось удешевить производство модифицированных битумов. Радий Хабиров дал поручение правительству и Минтрансу подготовить предложения по более широкому использованию местной продукции при строительстве дорог и рассмотреть их применение на «Транспортном часе».

В Ишимбае руководитель региона посетил площадку особой экономической зоны «Алга», резиденты которой уже начали строительство производственных комплексов для размещения предприятий. Среди них компания ЗУР, выпускающая светодиодные светильники и опоры для них, а также швейная фабрика «Аркада» по производству рабочей и спортивной одежды мощностью до 500 тысяч комплектов в год. Первые здания построят до конца декабря. А свободных мест на территории особой экономической зоны в 470 гектаров почти не осталось.

Мы практически «Алгу» заполнили, у нас немного осталось. На очереди ещё стоят инвесторы. Я сейчас думаю о другой точке роста, пока ещё не определился где. Но я абсолютно не сомневаюсь, что к концу следующего года мы «Алгу» раскачаем, она у нас в рейтинге займет достойное место. Поэтому я хочу обратиться в правительство о создании еще одной точке роста. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Своевременной оказалась помощь, которую Глава Башкортостана предложил крупному производителю мобильных буровых установок для нефтяных компаний. В связи с непростой ситуацией в мировой экономике и снижения объемов добычи нефти завод «Идель Нефтемаш» не получал новых заказов больше полугода. Удержаться на плаву помогли подписанные ранее контракты на поставку оборудования. Радий Хабиров пригласил заводчан на «Инвестчас», чтобы обсудить дальнейшее развитие предприятия.

После того как уменьшили добычу в марте, все инвестиционные программы буровых компаний были свёрнуты. И до сегодняшнего дня практически никто ничего не закупал в плане буровых установок. Потому что они идут всё-таки под развитие новых скважин. Фарид Исхаков, генеральный директор ООО «Идель Нефтемаш»

Жители многоквартирных домов №2 и №4 по улице Ленина не ожидали встретить Радия Хабирова на своей детской игровой площадке. А она, кстати, новая, построенная в рамках программы «Башкирские дворики». Строители положили новый асфальт, посадили деревья и кустарники, смонтировали детскую и спортивную площадки с травмобезопасным покрытием, установили ограждение, скамейки и урны. Занятия по души здесь теперь могут найти люди разных возрастов.

Результатом мы очень довольны. Толщина резинового покрытия хорошая, а летом как тут прекрасно было. Если зальют каток, будем кататься, детям очень нравится. Мы вот тут мерзнем, дети гуляют, играют, все никак их домой загнать не можем. Александра Смирнова, жительница дома №2 по ул. Ленина