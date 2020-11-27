В Уфе парню, который совратил 7-летнего мальчика, избрали меру пресечения

Демский районный суд Уфы избрал меру пресечения 22-летнему парню, который обвиняется в совращении 7-летнего мальчика. Известно, что подозреваемый напал на ребёнка в подъезде.

Инцидент произошёл ещё 23 ноября. В полицию обратилась уфимка, заявив, что над её сыном в подъезде надругался неизвестный. Также преступник ударил ребёнка и украл его телефон. Сотрудники правоохранительных органов сразу начали поиски обвиняемого. И уже 26 ноября в том же районе был пойман 22-летний Константин Силантьев.

По решению суда парня заключили под стражу сроком на 1 месяц и 19 дней, то есть, до 15 января 2021 года. Решение в законную силу не вступило.

Про подозреваемого ходит много слухов. Парень тяжело пережил смерть матери, которую дожидался из тюрьмы. Он пристрастился к алкоголю, имел суицидальные наклонности, а также часто называл себя женским именем. В подвале, где часто ночевал парень без определенного места жительства, были найдены целые пакеты с женской одеждой, которую, по словам очевидцев, носил сам Константин.