Генный центр мирового уровня может появиться в Башкирии

Генный центр мирового уровня будет создан в Башкирии. На его базе ученые смогут выводить репродукции высокоценных пород сельскохозяйственных животных. Реализация проекта стало возможным благодаря тому, что республика вошла в состав участников Евразийского научно-образовательного центра. Такое решение было принято накануне, 3 декабря, в Правительстве РФ.
Так, БГАУ также вошел в состав участников Евразийского научно-образовательного центра. Ректор БГАУ Ильдар Габитов рассказал, что основной задачей, поставленной перед вузом и индустриальным партнером, является создание в Башкортостане центра прогрессивных технологий по генотипированию и репродукции высокоценных пород сельскохозяйственных животных.
- Задачей проекта является разработка, апробация и внедрение в производство технологий повышения уровня молочной продуктивности и улучшения технологических свойств молока коров, - рассказал Ильдар Габитов. - Отличительной особенностью проекта являются короткие сроки создания высокопродуктивных стад.
По словам ректора, итогом реализации проекта при выходе на запланированные производственные мощности станет Центр – как один из крупнейших в мире поставщиков эмбрионов высокоценных пород животных на внутреннем рынке и за рубежом.
Напомним, председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании в столице Башкирии Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня. Всего в России их будет создано 15 по инициативе Президента России Владимира Путина.