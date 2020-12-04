Генный центр мирового уровня может появиться в Башкирии

Генный центр мирового уровня будет создан в Башкирии. На его базе ученые смогут выводить репродукции высокоценных пород сельскохозяйственных животных. Реализация проекта стало возможным благодаря тому, что республика вошла в состав участников Евразийского научно-образовательного центра. Такое решение было принято накануне, 3 декабря, в Правительстве РФ.