В Аскинском районе Башкирии появится новый ФАП

В селе Султанай Аскинского района в скором времени откроется новый фельдшерско-акушерский пункт. Чуть больше месяца понадобилось для возведения конструкции.

Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» из федерального бюджета было выделено более 2,5 млн рублей. Ранее медицинские услуги сельчане получали в старом деревянном здании без водоснабжения и с удобствами на улице. Новый ФАП будет оснащен современным оборудованием. Туда проведут Интернет, чтобы фельдшер смог работать в информационной медицинской системе.