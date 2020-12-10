В Башкирии открылся новый детский сад

В Краснокамского районе в селе Куянова настоящий праздник у родителей дошколят. В населенном пункте завершилось строительство нового детского садика. Радостным событием с жителями Башкирии поделился глава республики Радий Хабиров в своих социальных сетях.
Также, по словам руководителя региона, сейчас в Салавате завершается реконструкция детсада, в нем 8 групп и все ясельные.
В Давлеканово также работают над тем, чтобы закрыть очередность в десткие сады. Там сдаются два новых садика на 130 и на 110 мест.
Радий Хабиров также сообщил, что в Иглино почти готов большой садик на 260 мест. Три новых садика ожидают разрешение на ввод в Демском районе Уфы, еще три достраиваются сейчас в Сипайлово.