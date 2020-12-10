В Башкирии открылся новый детский сад

«Симпатичный садик открыли в селе Куяново Краснокамского района. Это один из 24 детских садов, которые мы строим в 2020 году. Несмотря на финансовые проблемы из-за пандемии, садики продолжаем строить. До конца года сдадим два больших детсада в Благовещенске и Нефтекамске, в каждом будет по 12 групп, 4 из которых — для малышей»

Радий Хабиров, глава Башкирии