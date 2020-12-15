В Башкирии задержали директора пансионата для престарелых, в котором погибли 11 человек

Сотрудники правоохранительных органов задержали руководителя дома престарелых («Дома милосердия»), в котором погибли 11 человек. Напомним, в ночь на 15 декабря в частном доме произошёл страшный пожар. В момент возгорания в помещении находились 16 человек.
43-летнюю женщину подозревают в причинении смерти по неосторожности. По факту смерти 7 мужчин и 4 женщин в возрасте от 57 до 80 лет было возбуждено уголовное дело.
В Абзелиловском районе был введен режим ЧС. На место трагедии приехал Радий Хабиров. Глава региона поручил организовать похороны погибших, а пострадавшим оказать необходимую медицинскую и психологичную помощь.
Фото: СК РФ по РБ.