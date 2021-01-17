В России изменится система оплаты налогов для собственников

Собственников недвижимости ждет целый ряд изменений, связанных с уплатой налогов. Они вступили в силу в этом году.
Получение налогового вычета при покупке квартиры в ипотеку теперь станет более простым. Заявитель сможет всего лишь заполнить заявление в личном кабинете налогоплательщика, и система сформирует его автоматически. В результате проверять данные заявителя будут гораздо быстрее, как и выплачивать денежные средства.
Второе нововведение: доходы россиян от продажи жилой недвижимости не будут облагаться по повышенной ставке НДФЛ. Ранее предполагалось, что придется отдать государству 15 процентов, если сумма в сделке превышает 5 млн рублей. Но было принято решение, что это разовый доход, и налог будет исчисляться по старой схеме – 13 процентов.
Еще одно нововведение касается уплаты налогов дольщиками. С 2021 года они могут продать квартиру раньше без уплаты налога. А именно если до этого отсчет срока владения квартиры начинался с момента регистрации права собственности на нее. По новым правилам для участников долевого строительства срок владения будет отсчитываться с момента полной оплаты договора долевого участия.