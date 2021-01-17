В России изменится система оплаты налогов для собственников

Еще одно нововведение касается уплаты налогов дольщиками. С 2021 года они могут продать квартиру раньше без уплаты налога. А именно если до этого отсчет срока владения квартиры начинался с момента регистрации права собственности на нее. По новым правилам для участников долевого строительства срок владения будет отсчитываться с момента полной оплаты договора долевого участия.