В Уфе медики рассказали, кто и как может привиться от коронавируса

Вакцинация от коронавируса станет массовой. Такое поручение на неделе дал Владимир Путин. График вакцинации глава государства поручил разработать в течение недели. В Башкирии же до конца года планируется привить свыше 1 миллиона человек, только так появится коллективный иммунитет, что позволит остановить эпидемию.

Лариса Аскарова работает участковым терапевтом уфимской поликлиники №1 и общается с больными коронавирусом едва ли не каждый день. Это опасно, и потому она решила принять меры безопасности и принять участие в вакцинации. Говорит, работать будет спокойнее.

Наш выбор, потому что мы относимся к группе риска, мы сталкиваемся со многими болеющими коронавирусной инфекцией, поэтому в первую очередь мы решили привиться самим. Самочувствие хорошее, изменение в организме не почувствовала. Лариса Аскарова, медицинский работник

Вакцинация – дело добровольное. Начинается она с осмотра у врача. Обязательна термометрия: если температура выше 37 градусов, то прививку не делают. Доктор слушает легкие, чтобы исключить какие-либо заболевания. Препарат получил название «Спутник V» и оправдывает свое название. Одна ампула сразу на несколько человек.

Предусмотрено, что одна ампула расходуется для пятерых человек, поэтому вакцинация осуществляется – кратно пяти человек набираем. После проведения вакцинации пациент находится под наблюдением медицинских работников в течение 30 минут на предмет возможного появления побочных реакций. Алексей Дмитриев, заместитель главного врача ГБУЗ РБ поликлиника №1 г. Уфы

Ночью у меня поднялась температура 38,8. Я встала, упала, у меня отказали ноги, я еле доползла до кровати, мне казалось, что я кричу очень сильно, но оказалось, что я пищала. Маргарита Карачурина, пенсионер

С ужасом вспоминает, как болела коронавирусом Маргарита Карачурина. Это было осенью прошлого года. Вспоминает, что она никогда не ела сельдь с луком, но когда организм требовал этого каждый день, она заподозрила неладное. Сдала тест на COVID-19, он оказался положительным. А вот все симптомы появились уже через несколько дней. Пенсионерка признается, что и врагу не пожелает таких болей, и потому призывает всех вакцинироваться. Сама тоже сделает укол для профилактики, когда разрешат врачи. Пока у нее реабилитация.

Была слабость, усталость, забывала SMS написать, букву «З» даже забыла, как она выглядит, такое состояние было. Я жду не дождусь этой вакцинации, чтобы мой муж вакцинировался. Потому что он в группе риска – 65+, мы вместе жили, но он не переболел, каждый день мы узнаем, когда вакцинация. Маргарита Карачурина, пенсионер

Российские врачи, которые наблюдают течение коронавируса, отмечают серьезное влияние на нервную и когнитивную системы. Клинический опыт больницы БГМУ показывает, что у перенесших COVID-19 ухудшается память, снижается работоспособность, восприятие и обработка информации. Их сопровождают и нарушение сна, повышенная тревожность. Медики рекомендуют не быть слишком строгими к себе.

Чаще всего это состояние отмечают лица молодого и среднего возраста, они могут дать оценку своему состоянию до заболевания и после. Они начинают стремиться к тому, чтобы слишком быстро вернуться к своему прежнему состоянию, повысить максимально свою работоспособность. Но, к сожалению, вот эта излишняя торопливость и завышенные ожидания, требования к себе, наоборот, препятствуют восстановлению. Резеда Латыпова, врач клиники БГМУ

Не знал, чего ожидать от противовирусной вакцины, уфимец Радик Талисов. Он сделал первую из двух необходимых частей прививки еще до Нового года. Никаких нареканий у него нет.

Я уже сделал вторую дозу этой прививки. Первая была где-то в начале декабря, а вторая перед Новым годом, и честно говоря, были тревожные несколько ожидания, потому что разное там в соцсетях писали. Но лично по себе могу сказать, что ни после первой, ни после второй прививки я никаких, по сути, ощущений негативных на себе не испытывал. Радик Талисов, житель г. Уфы

До Нового года регион получил 7 600 доз вакцины. Ее делали тем, кто по роду профессии может взаимодействовать с потенциальными больными: врачам, учителям, соцработникам, сотрудникам МФЦ, волонтёрам, полицейским. Республика в этом году получит более 1 млн единиц препарата. С понедельника вакцина уже положена всем, кто еще не переболел.

Уже закончены клинические исследования о возможности прививать лица старше 65 лет. В нашей республике также начата вакцинация лиц старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Гульнара Зиннурова, заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан

21 век, новые технологии на каждом шагу. Потому вакцинация начинается с мобильного приложения или инфомата. Записаться к врачу для прививки можно и по телефонному звонку к терапевту поликлиники. Это займет не больше минуты. Инфоматы заработают, когда вакцинация станет массовой.

По мере поступления вакцины в регион, конкретной медорганизацией открываются соответствующие бирки, и желающие могут записаться. Записываемся, находим нужного специалиста – в данном случае это кабинет вакцинации, выбираем нужный день, выбираем бирку и подносим электронный полис, либо вводим его номер. Также можно в мобильном приложении. Сотрудник поликлиники