В Уфе медики рассказали, кто и как может привиться от коронавируса

Вакцинация от коронавируса станет массовой. Такое поручение на неделе дал Владимир Путин. График вакцинации глава государства поручил разработать в течение недели. В Башкирии же до конца года планируется привить свыше 1 миллиона человек, только так появится коллективный иммунитет, что позволит остановить эпидемию.
Лариса Аскарова работает участковым терапевтом уфимской поликлиники №1 и общается с больными коронавирусом едва ли не каждый день. Это опасно, и потому она решила принять меры безопасности и принять участие в вакцинации. Говорит, работать будет спокойнее.
Вакцинация – дело добровольное. Начинается она с осмотра у врача. Обязательна термометрия: если температура выше 37 градусов, то прививку не делают. Доктор слушает легкие, чтобы исключить какие-либо заболевания. Препарат получил название «Спутник V» и оправдывает свое название. Одна ампула сразу на несколько человек.
С ужасом вспоминает, как болела коронавирусом Маргарита Карачурина. Это было осенью прошлого года. Вспоминает, что она никогда не ела сельдь с луком, но когда организм требовал этого каждый день, она заподозрила неладное. Сдала тест на COVID-19, он оказался положительным. А вот все симптомы появились уже через несколько дней. Пенсионерка признается, что и врагу не пожелает таких болей, и потому призывает всех вакцинироваться. Сама тоже сделает укол для профилактики, когда разрешат врачи. Пока у нее реабилитация.
Российские врачи, которые наблюдают течение коронавируса, отмечают серьезное влияние на нервную и когнитивную системы. Клинический опыт больницы БГМУ показывает, что у перенесших COVID-19 ухудшается память, снижается работоспособность, восприятие и обработка информации. Их сопровождают и нарушение сна, повышенная тревожность. Медики рекомендуют не быть слишком строгими к себе.
Не знал, чего ожидать от противовирусной вакцины, уфимец Радик Талисов. Он сделал первую из двух необходимых частей прививки еще до Нового года. Никаких нареканий у него нет.
До Нового года регион получил 7 600 доз вакцины. Ее делали тем, кто по роду профессии может взаимодействовать с потенциальными больными: врачам, учителям, соцработникам, сотрудникам МФЦ, волонтёрам, полицейским. Республика в этом году получит более 1 млн единиц препарата. С понедельника вакцина уже положена всем, кто еще не переболел.
21 век, новые технологии на каждом шагу. Потому вакцинация начинается с мобильного приложения или инфомата. Записаться к врачу для прививки можно и по телефонному звонку к терапевту поликлиники. Это займет не больше минуты. Инфоматы заработают, когда вакцинация станет массовой.
Добавим, что Радий Хабиров предложил постепенно закрывать ковид-госпитали. Так, в ближайшее время к плановому приёму пациентов вернутся Республиканская больница имени Куватова, клиника БГМУ и 10-я больница Уфы.