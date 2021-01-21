В Уфе готовый детсад год не могут ввести в эксплуатацию

В Дёмском районе затягивается сдача детского сада, который построили уже год назад. Расположено дошкольное учреждение в новом квартале Дема-6, ограниченном улицами Грозненской, Альшеевской и переулком Баланово. При этом, как утверждает застройщик, здание полностью готово к эксплуатации.

Хоть сейчас устраивай день открытых дверей. Всё новое. От детских кроваток до стиральных машин, от столовой до медпункта. Только всё это для Алёны Астаховой, молодой мамы, пока мечты.

А младшая вот ждём. Потому что надеемся хотя бы год сюда проходить, до школы. Сказали, что уже год как построен и готов к сдаче, но мы всё уже, не можем пойти сюда. Алёна Астахова

Год ждём садик. 23 или 25 мая его сдала наша администрация города. Они все проверили, посмотрели. Их как бы устроило. И с тех пор мы так и ждём этот садик. Альфир Хабибуллин

Дошкольное учреждение рассчитано на 260 малышей. В 2018 году заключили контракт на его строительство, в начале 19 года рабочие зашли на стройку. Проблемы возникли сразу. Стоило вырыть котлован, и его тут же заполнили грунтовые воды. Хотя изначально геологические изыскания на этой территории не предвещали таких проблем. Пришлось переделать план полностью.

Пришлось удлинять сваи. Соответственно, поднимать всё здание. То есть возникли такого плана сложности. Это и повлекло за собой перепроектирование здания ещё на начальном этапе. И, соответственно, пришлось перепроходить госэкспертизу. Это и повлекло такие вопросы со сроками сдачи объекта. Альберт Абраров, ведущий специалист ГКУ Управление капитального строительства Республики Башкортостан

Безопасность – первое, на что обращают внимание при сдаче готовности детского сада. Вся его территория и помещения должны быть под контролем. А площади, к слову, большие. Пищевой блок, группы, санузлы и спортзал – все это начнет работать для малышей уже совсем скоро, обещают сотрудники управления капитального строительства.

В Дёмском районе у нас активно застраиваются микрорайоны. Молодёжь переселяется, поэтому необходимость есть. Но как таковой острой необходимости нет. На сегодняшний день список у нас обнулён, всем желающим родителям предоставлены места. Ирек Усманов, начальник отдела образования Дёмского района