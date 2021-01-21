В Уфе готовый детсад год не могут ввести в эксплуатацию

В Дёмском районе затягивается сдача детского сада, который построили уже год назад. Расположено дошкольное учреждение в новом квартале Дема-6, ограниченном улицами Грозненской, Альшеевской и переулком Баланово. При этом, как утверждает застройщик, здание полностью готово к эксплуатации.
Хоть сейчас устраивай день открытых дверей. Всё новое. От детских кроваток до стиральных машин, от столовой до медпункта. Только всё это для Алёны Астаховой, молодой мамы, пока мечты.
Дошкольное учреждение рассчитано на 260 малышей. В 2018 году заключили контракт на его строительство, в начале 19 года рабочие зашли на стройку. Проблемы возникли сразу. Стоило вырыть котлован, и его тут же заполнили грунтовые воды. Хотя изначально геологические изыскания на этой территории не предвещали таких проблем. Пришлось переделать план полностью.
Безопасность – первое, на что обращают внимание при сдаче готовности детского сада. Вся его территория и помещения должны быть под контролем. А площади, к слову, большие. Пищевой блок, группы, санузлы и спортзал – все это начнет работать для малышей уже совсем скоро, обещают сотрудники управления капитального строительства.
В рамках нацпроекта «Демография» в Дёмском районе Уфы в этом году появились ещё два детских сада, на 180 и на 110 мест. Дошкольное учреждение, которое сдаётся в Дёма-6, самый большой объект. Здесь организованы комнаты для дополнительного образования. Есть кабинет музыки и даже лаборатория с новейшим оборудованием. Между тем родители надеются, что когда детский сад «Умка» наконец откроет свои двери, детей не пора будет отправлять в школу.