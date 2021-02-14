Радий Хабиров высказался о качестве школьного питания в Башкирии

Количество обманутых дольщиков необходимо сократить вдвое до конца этого года, а к 2024 проблема должна быть решена полностью. Об этом на неделе заявил Радий Хабиров. Кроме того, глава региона потребовал организовывать качество школьных обедов на должном уровне.
Федеральный фонд защиты прав дольщиков в 2021 году рассмотрит заявки на софинансирование еще 31 проблемного дома в Башкортостане. Всего на территории региона насчитывается 125 объектов, по которым застройщики нарушили сроки ввода в эксплуатацию. Большинство из них находятся в Уфе, Стерлитамаке, Уфимском, Иглинском и Кармаскалинском районах. В 2020 наблюдательный совет фонда одобрил софинансирование 53 проблемных домов, на которые направят 6 млрд рублей (с учётом взноса республики в размере 700 млн рублей). Это позволит восстановить права более 2,5 тысячи дольщиков. В случае невозможности достройки объекта дольщикам положены денежные компенсации. Их в регионе уже получили 680 человек.
Под пристальным контролем главы республики и тема школьного питания. Радий Хабиров раскритиковал работу по контролю качества в этой сфере. К примеру, случай этой недели: в школьной столовой в Юматово ученики обнаружили самую настоящую моль в котлете. Сейчас идут разбирательства. Регион получает 1,8 миллиардов рублей на организацию детского питания. Глава Башкортостана подчеркнул, что «это огромнейшие деньги, и мы должны их довести до детей в виде качественных обедов».