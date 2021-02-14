Радий Хабиров высказался о качестве школьного питания в Башкирии

Федеральный фонд защиты прав дольщиков в 2021 году рассмотрит заявки на софинансирование еще 31 проблемного дома в Башкортостане. Всего на территории региона насчитывается 125 объектов, по которым застройщики нарушили сроки ввода в эксплуатацию. Большинство из них находятся в Уфе, Стерлитамаке, Уфимском, Иглинском и Кармаскалинском районах. В 2020 наблюдательный совет фонда одобрил софинансирование 53 проблемных домов, на которые направят 6 млрд рублей (с учётом взноса республики в размере 700 млн рублей). Это позволит восстановить права более 2,5 тысячи дольщиков. В случае невозможности достройки объекта дольщикам положены денежные компенсации. Их в регионе уже получили 680 человек.