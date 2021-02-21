В Башкирии в выходные проходят усиленные рейды ГИБДД

Сотрудники ГИБДД в праздничные дни выйдут на усиленное патрулирование. Связано это с тем, что в выходные растет число тех, кто предпочитает сесть за руль пьяными.

На днях в Кумертау полицейские стали свидетелями странной картины. Явно не желая встречаться с сотрудниками ГИБДД с глазу на глаз, водитель легковушки пытался спрятаться прямо под своим автомобилем. Якобы понадобилось там резко что-то подкрутить. Правда, сделать это нарушитель решил без инструментов, что называется, голыми руками.