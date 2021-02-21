Интерактивный музей и студия звукозаписи: в Башкирии открылся Марийский историко-культурный центр

В руках у главного специалиста Марийского историко-культурного центра Алексея Ибулаева тотре пуч – так называлась сигнальная труба, которая помогала в древние времена сообщать о беде или приглашать в гости. Мари могли жить в нескольких километрах друг от друга, но такой сигнал помогал общаться. В музее шутя называют ее первой сотовой связью. А вот это древний марийский музыкальный инструмент волынка – шувыр. Его делали из мочевого пузыря и рогов коровы.