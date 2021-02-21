Интерактивный музей и студия звукозаписи: в Башкирии открылся Марийский историко-культурный центр

Марийский историко-культурный центр открылся после реконструкции в Мишкинском районе Башкортостана. В здании расположены интерактивный музей с современными инсталляциями, звукозаписывающая студия, ремесленная и многое другое.

В руках у главного специалиста Марийского историко-культурного центра Алексея Ибулаева тотре пуч – так называлась сигнальная труба, которая помогала в древние времена сообщать о беде или приглашать в гости. Мари могли жить в нескольких километрах друг от друга, но такой сигнал помогал общаться. В музее шутя называют ее первой сотовой связью. А вот это древний марийский музыкальный инструмент волынка – шувыр. Его делали из мочевого пузыря и рогов коровы.

Здесь десятки экспонатов, которые рассказывают о быте и традициях. Музей интерактивный: 8 современных информационных стендов об истории народа мари. Как играли свадьбы, что полагалось при рождении детей, как проходили похоронные процессии.  

Пантеон марийских богов занимает целый отдел интерактивного музея марийского историко-культурного центра. Особенность инсталляции на стене – управление буквально одним пальцем. Давайте посмотрим раздел «Боги». Главное божество – Кугу Юмо, в переводе означает «великий добрый белый бог». Здесь можно задержаться. Информация о 140 божествах, ангелах-хранителях и энергетических помощниках.

Фото №1 - Интерактивный музей и студия звукозаписи: в Башкирии открылся Марийский историко-культурный центр

Обязательно будем приглашать школы, не только Мишкино и Мишкинского района, а вообще республики и даже из-за пределов республики, встречать гостей, уроки проводить школьные по истории, этнографии, по изучению народов Башкортостана.

Алексей Ибулаев, главный специалист Марийского историко-культурного центра

А это звукозаписывающая студия. На профессиональном оборудовании артистка Большесухоязовского сельского дома культуры, который почти в 200 км от Уфы, Анастасия Апекова пишет трек. Раньше о таких возможностях можно было только мечтать. Но Марийский историко-культурный центр дает большие возможности талантам.

Что есть такая звукозаписывающая студия, это очень хорошо для нас. Потому что у нас в сельской местности нет такой студии и записываться у нас такой возможности нет.

Анастасия Апекова, артист Большесухоязовского сельского дома культуры

Дело в том, что мы можем записывать в два раза быстрее уже. Тут все обработки уже идут. То есть мы записали, обработали, сделали, не надо часами сидеть и делать, а уже все будет готово.

Марсель Салимов, звукорежиссер

Рим Галимов – известный в Мишкинском районе резчик по дереву. Он сделал больше всех сувениров в виде мишки – символа муниципалитета. Тонкости профессии и традиций он будет передавать юным воспитанникам центра.

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 Детей буду учить, возможности теперь есть. Творчество все равно нужно передавать, надо от поколения поколению передавать.

Рим Галимов

Марийская диаспора Башкортостана – самая крупная в России. Наиболее многочисленные их поселения в Мишкинском районе, а также в Калтасинском, Бирском, Шаранском, Балтачевском и Нуримановском районах. Марийский язык в Башкортостане изучают 4500 учащихся.  Делегация из Марий Эл также принимала участие в церемонии открытия. 

Здание Марийского историко-культурного центра построили в 1987 году. Реконструкция проводилась при поддержке «Башнефти» с августа 2019 года по декабрь 2020-го в рамках реализации проекта «100 объектов к 100-летию Башкортостана». Здесь также есть ремесленная, звукозаписывающая студия, которые позволяют проникнуться культурой народа и рассказать о ней всему миру благодаря соцсетям.

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