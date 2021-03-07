На телеканале БСТ вышла «Территория женского счастья», посвященная 8 Марта

Накануне 8 Марта «Территория женского счастья» стала местом встречи мужчин. Очередной телевизионный выпуск открытой академии посвятили предстоящему празднику. Поэтому 3 часа в прямом эфире знаменитые мужчины республики и страны рассказывали о своих любимых женщинах и делились секретами оригинального поздравления.

Темой очередного выпуска женской академии стал предстоящий праздник. Традиционное преображение героинь проекта это не отменило. Ими стали Алина Валиахметова и Элита Плетосу. Женщины, пережившие домашнее насилие и отыскавшие в себе силы уйти от тиранов. В конце передачи, как обычно, они увидят себя в зеркале в новом образе.

Автор проекта Каринэ Хабирова уже делилась рецептом цветных пельменей, а сегодня в прямом эфире рассказала о секретном ингредиенте в блинах. В тесто она добавляет кефир, а вместо обычного молока иногда использует овсяное или миндальное.

Так как было выбрано 7 марта, предпраздничная дата, хочется подарить дамам приятные и полезные советы, а также хочется, чтобы они услышали много приятных слов в свой адрес с телеэкрана. Каринэ Хабирова, автор проекта «Территория женского счастья»

А слышать эти приятности, особенно в праздник, хочется от мужчин. Поэтому большая часть гостей проекта сегодня – сильная половина человечества. Супруга Джефа Монсона считает мужа неромантичным. Чтобы разубедить ее, спортсмен лично собирал ей букет. Тем временем в студии речь о женщинах 21-го века. По мнению мужчин, современная – та, которая не выпускает из рук планер. Успевает отвезти ребенка в школу, сходить на тренировку и при этом хорошо выглядеть.

Я хотел бы сказать нашим мужчинам, чтобы они больше внимания уделяли своим женщинам, потому что их это вдохновляет, а когда они вдохновляются, то мы вдохновляемся ими. Дорогие женщины, мотивируйте нас, а мы будем делать все, что от нас зависит. Рустам Набиев, блогер

Кстати, женщине лучше дарить ее любимые цветы и узнать предпочтения заранее. Яркая упаковка и миллион алых роз – не для всех, рассказала флорист. Например, девушки романтичные предпочитают небольшие букеты с одним акцентным цветком. А главный госавтоинспектор республики считает, что поздравления должны начинаться уже с утра.

Конечно, женщине нужно с утра приготовить завтрак – думаю, любой это поднимет настроение. У меня традиция в 00:00 8 марта поздравить своих дам, я это делаю каждый год. Динар Гильмутдинов, главный госавтоинспектор Республики Башкортостан

Олег Газманов и Дмитрий Маликов поздравили женщин республики Башкортостан онлайн. В отличие от Салавата Фатхутдинова и Элвина Грея. Сидя на одном диване, артисты рассказали о том, как они балуют своих любимых.

Территория женского счастья должна быть дома. Хороший муж, хорошие дети, родственники, друзья. Чтобы дом был крепостью. Если дома нет счастья, я думаю, это большая потерял для женщины. Салават Фатхутдинов, заслуженный артист России, народный артист Республики Башкортостан и Татарстан