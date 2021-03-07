На телеканале БСТ вышла «Территория женского счастья», посвященная 8 Марта

Накануне 8 Марта «Территория женского счастья» стала местом встречи мужчин. Очередной телевизионный выпуск открытой академии посвятили предстоящему празднику. Поэтому 3 часа в прямом эфире знаменитые мужчины республики и страны рассказывали о своих любимых женщинах и делились секретами оригинального поздравления.
Темой очередного выпуска женской академии стал предстоящий праздник. Традиционное преображение героинь проекта это не отменило. Ими стали Алина Валиахметова и Элита Плетосу. Женщины, пережившие домашнее насилие и отыскавшие в себе силы уйти от тиранов. В конце передачи, как обычно, они увидят себя в зеркале в новом образе.
Автор проекта Каринэ Хабирова уже делилась рецептом цветных пельменей, а сегодня в прямом эфире рассказала о секретном ингредиенте в блинах. В тесто она добавляет кефир, а вместо обычного молока иногда использует овсяное или миндальное.
А слышать эти приятности, особенно в праздник, хочется от мужчин. Поэтому большая часть гостей проекта сегодня – сильная половина человечества. Супруга Джефа Монсона считает мужа неромантичным. Чтобы разубедить ее, спортсмен лично собирал ей букет. Тем временем в студии речь о женщинах 21-го века. По мнению мужчин, современная – та, которая не выпускает из рук планер. Успевает отвезти ребенка в школу, сходить на тренировку и при этом хорошо выглядеть.
Кстати, женщине лучше дарить ее любимые цветы и узнать предпочтения заранее. Яркая упаковка и миллион алых роз – не для всех, рассказала флорист. Например, девушки романтичные предпочитают небольшие букеты с одним акцентным цветком. А главный госавтоинспектор республики считает, что поздравления должны начинаться уже с утра.
Олег Газманов и Дмитрий Маликов поздравили женщин республики Башкортостан онлайн. В отличие от Салавата Фатхутдинова и Элвина Грея. Сидя на одном диване, артисты рассказали о том, как они балуют своих любимых.
О том, что они считают лучшим подарком, рассказали уфимцы. Варианты оказались разными. Однако в одном мнение и мужчин, и женщин совпадает. Счастливыми и тех и других делает любовь, которую смело могут начать искать героини проекта «Преображение» – новый образ изменил не только внешность, но и прибавил уверенности в себе.