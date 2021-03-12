В Башкирии осудят мужчину, который жестоко убил жену в детском саду

В Башкирии перед судом предстанет 49-летний местный житель, который зверски убил бывшую супругу прямо в здании детского сада. Уфимский межрайонный следственной отдел завершил расследование страшного преступления.

Напомним, 17 ноября 2020 года мужчина пришёл в детский сад в селе Старые Киешки Кармаскалинского района, где работала его 47-летняя бывшая супруга. Сельчанин напал на бывшую возлюбленную с ножом на почве ревности. Он нанёс несчастной не менее трёх ударов ножом в спину и грудь. После совершенного преступления мужчина попытался скрыться, но был задержан учителем физкультуры.

В экстренном порядке на место происшествия прибыла карета скорой помощи, но от полученных травм несчастная скончалась. Воспитанники детского сада находились в других комнатах и не видели случившегося.

Следствие выяснило, что мужчина уже угрожал супруге убийством в сентябре. Также соседи и родственники погибшей отмечали, что мужчина был очень ревнив, часто проявлял агрессию к женщине – постоянно бил и даже поджёг дом экс-супруги. Развод не смог уберечь несчастную от агрессии мужа. Даже после расставания мужчина издевался и мучал несчастную, пока в один день не убил.