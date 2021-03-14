В Башкирии показали, как спасали деревни из снежного плена

Во власти стихии. На районы Зауралья обрушились буран и низовая метель. Несмотря на круглосуточный режим работы спецтехники, десятки населенных пунктов и тысячи людей оказались отрезанными от райцентров. А некоторые жители почти неделю не могли попасть домой из-за двухметровых сугробов, сковавших дороги до деревень.

Нулевая видимость и сильный боковой ветер. Спецтехника с трудом пробивает дорогу сквозь снег до очередной деревни. За ней следует вереница машин. Люди пытаются попасть домой. Тяжелые бульдозеры и грейдеры, словно ледоколы, пробивали путь для легковых авто.

Расстояние между населенными пунктами Подольское и Воздвиженка – порядка 5 километров. И на протяжении нескольких дней они были отрезаны друг от друга метровым сугробом, который образовался в результате низовой метели. Пробить его удалось лишь с приходом роторной спецтехники. Но оказалось, что это лишь цветочки, дальше сугробы становились всё выше. На помощь местным дорожникам пришли коллеги из Давлеканово – отправили дополнительную технику.

Это очень хорошая техника. Вот сегодня до Подольска пробивали, 3 метра высота. Смогли пробить. А до этого К-700 не смог пробить. Ещё один такой агрегат у нас в лесной зоне работает. Гаяз Ишкильдин, дорожный рабочий Хайбуллинского ДРСУ

В школе села Подольское немноголюдно. На уроках лишь местные ученики. До остальных школьные автобусы не доехали. Старшеклассников из соседних деревень временно перевели на удаленку.

В среду, по-моему, они не смогли уехать, к вечеру только добрались до дома. И вчера подвоза не было. И сегодня какие-то деревни тоже не доехали. Айгуль Ахмерова, учительница начальных классов школы с. Подольское

На усиленный режим работы перевели все экстренные службы. А районной больнице именно сейчас пригодились полноприводные кареты скорой помощи. Автопарк обновили осенью. Но даже на таких неотложках до пациентов добирались с трудом.

Ну так-то дороги чистили, но не всегда успевали. Потому что бураны были почти каждый день. Пару раз застревал. Наиль Селовсянов, водитель скорой помощи

Кроме медицинского оборудования, в нашей машине также есть лопата, чтобы откопаться и доехать до нужного населенного пункта. Айсылу Тагирова, фельдшер скорой помощи

Обновился автопарк и в Хайбуллинском ДРСУ. Новый К-700 с двусторонними отвалами трудится без остановки с 6 марта. Мощность позволяет ему толкать двухметровые сугробы. Жители района на внедорожниках помогали землякам, попавшим в снежный плен.

Такая погода, в течение 1-2 часов если мы населенный пункт открывали, обратно дорогу запечатывало. И нам в первую очередь нужно было обеспечить безопасность людей. Не дай бог люди застревали, мы их вытаскивали. Рустам Шарипов, глава администрации Хайбуллинского района

В Хайбуллинском районе занесло порядка 40 деревень, одна из которых Ивановка. Высота сугробов на некоторых улицах составляет 2-3 метра.

Снега у нас много, бывает и мокрый. И ветрами надувает, он становится очень плотным. И плотный снег очень твердый, и копать его сложно. Руслан Абдуллин, глава Ивановского сельсовета

Вторую неделю не могу выехать. Только пробьют дорогу вечером. Сам прочищу здесь. Думаю, ну утром выеду. Утром просыпаюсь – всё вровень. Уровень снега до 2,5-3 метров доходил в высоту. Михаил Кудряшов, житель д. Ивановка

В снежный плен попал и Зилаирский район. Дорожники вывели на борьбу со стихией всю технику, помогают им фермеры и предприниматели, у кого есть личные трактора. Дополнительный ротор приехал из Бирска. 180 лошадиных сил, 24 литра солярки в час. Не спеша, ЗИЛ пробивает дорогу от деревни к деревне.

В деревню заезжаешь, там люди на лыжах через ворота ходят. Дорог вообще нет. Приветствуют нас, радуются нашему появлению. Владимир Сальников, водитель снегоуборочной техники

К счастью, во время сильной метели и в Хайбуллинском и в Зилаирском районах удалось избежать чрезвычайных ситуаций. Но на всякий случай приняли дополнительные меры. На особом контроле были женщины на последних сроках беременности.

Мы постоянно интересуемся, как у жителей дела, как с продуктами, как с помощью. Мы договорились с людьми, у которых есть снегоходы, как резервный вариант, чтобы в экстренном случае помогли вывезти. Борис Мелкоедов, глава администрации Зилаирского района

Если одни не могли выехать из сёл и деревень, то другие – добраться до дома. Водители и пассажиры ждут открытия дорог до Верхнего Галеево и Байгужи. Васил Игибаев спешит к семье, которую не видел уже 8 дней.

Сегодня домой выехал, вот за ними еду, там грейдер пошёл. Надеюсь, получится, и до обеда уже дома буду, Алла бирса. Осталось 7 километров, пробьют, наверное. Васил Игибаев, житель д. Байгужа