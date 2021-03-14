В Башкирии показали, как спасали деревни из снежного плена

Во власти стихии. На районы Зауралья обрушились буран и низовая метель. Несмотря на круглосуточный режим работы спецтехники, десятки населенных пунктов и тысячи людей оказались отрезанными от райцентров. А некоторые жители почти неделю не могли попасть домой из-за двухметровых сугробов, сковавших дороги до деревень.
Нулевая видимость и сильный боковой ветер. Спецтехника с трудом пробивает дорогу сквозь снег до очередной деревни. За ней следует вереница машин. Люди пытаются попасть домой. Тяжелые бульдозеры и грейдеры, словно ледоколы, пробивали путь для легковых авто.
Расстояние между населенными пунктами Подольское и Воздвиженка – порядка 5 километров. И на протяжении нескольких дней они были отрезаны друг от друга метровым сугробом, который образовался в результате низовой метели. Пробить его удалось лишь с приходом роторной спецтехники. Но оказалось, что это лишь цветочки, дальше сугробы становились всё выше. На помощь местным дорожникам пришли коллеги из Давлеканово – отправили дополнительную технику.
В школе села Подольское немноголюдно. На уроках лишь местные ученики. До остальных школьные автобусы не доехали. Старшеклассников из соседних деревень временно перевели на удаленку.
На усиленный режим работы перевели все экстренные службы. А районной больнице именно сейчас пригодились полноприводные кареты скорой помощи. Автопарк обновили осенью. Но даже на таких неотложках до пациентов добирались с трудом.
Обновился автопарк и в Хайбуллинском ДРСУ. Новый К-700 с двусторонними отвалами трудится без остановки с 6 марта. Мощность позволяет ему толкать двухметровые сугробы. Жители района на внедорожниках помогали землякам, попавшим в снежный плен.
В Хайбуллинском районе занесло порядка 40 деревень, одна из которых Ивановка. Высота сугробов на некоторых улицах составляет 2-3 метра.
В снежный плен попал и Зилаирский район. Дорожники вывели на борьбу со стихией всю технику, помогают им фермеры и предприниматели, у кого есть личные трактора. Дополнительный ротор приехал из Бирска. 180 лошадиных сил, 24 литра солярки в час. Не спеша, ЗИЛ пробивает дорогу от деревни к деревне.
К счастью, во время сильной метели и в Хайбуллинском и в Зилаирском районах удалось избежать чрезвычайных ситуаций. Но на всякий случай приняли дополнительные меры. На особом контроле были женщины на последних сроках беременности.
Если одни не могли выехать из сёл и деревень, то другие – добраться до дома. Водители и пассажиры ждут открытия дорог до Верхнего Галеево и Байгужи. Васил Игибаев спешит к семье, которую не видел уже 8 дней.
Жители Зауралья к низовым метелям привыкли, говорят, бывало и хуже, когда дома заваливало снегом по самую крышу. Сейчас, как и тогда, на борьбу со стихией вышли все вместе. По данным регионального МЧС, работы по расчистке дорог в республике завершены, из снежного плена удалось освободить тысячи человек.