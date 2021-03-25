На реке Уфе продолжаются работы по сбору нефтепродукта

14 марта на реке Уфе в микрорайоне Сипайлово местные жители обнаружили пятно нефтепродукта. Устранение вытекания продолжаются до сих пор.

Как сообщает Управление гражданской защиты, на загрязненном участке были установлены две линии боновых ограждений. С момента обнаружения пятна проводятся работы по устранению нефтепродуктов сорбентом.

По данным на 24 марта, было собрано 2000 литров водной эмульсии. Также проводится очистка ливневой канализации, от куда, предположительно, и произошло вытекание продукта.