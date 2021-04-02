В Уфе открылся ресурсный центр для детей с аутизмом

Сегодня в мире отмечают День распространения информации о проблеме аутизма. Проходят акции, здания подсвечиваются синим цветом, а волонтеры рассказывают о заболевании, пытаясь изменить отношение к людям с расстройством аутистического спектра. В Уфе к этому дню приурочили открытие ресурсного центра, где смогут заниматься дети с аутизмом.

У Семёна, как и у других детей, тоже есть уроки музыки. Только у преподавателя цель не научить его играть на инструментах, а с помощью звуков и монотонных движений снять у ребенка напряжение и эмоциональную усталость.

У таких детей очень развита музыкальность. Они все пропевают. И при обращении к ним тоже можно все пропевать. София Фатыхова, учитель музыки

У Семёна был насыщенный день. За занятиями мальчика сегодня следили приглашенные педагоги. В коррекционной школе-интернате открылся ресурсный центр для детей с расстройством аутистического спектра и интеллектуальными нарушениями. Здесь преподают не школьные предметы, а учат детей жить. С ребятами занимаются дефектологи, логопеды. В центре оборудовали специальную комнату с экраном и приставкой, реагирующей на движение, а также спортивной зоной. Парты закрытые, чтобы дети с аутизмом могли сконцентрироваться на занятиях.

Здесь будут консультироваться не только дети с РАС и их родители, но и учителя. Мы поделимся с ними своими методиками. Зульфия Аглиуллина, руководитель коррекционной школы-интерната №63

А в лайфстайл центре «Башкирия» прошел информационный флешмоб. Волонтеры рассказывали, что же скрывается за словом «аутизм». Причину заболевания врачи установить не могут. В какой-то момент родители замечают, что поведение их малыша отличается от других детей. Чаще всего диагноз ставят в раннем возрасте, до 5 лет. Само слово аутизм означает «ушедший в себя». Человек не может считывать эмоции окружающих и правильно выражать свои.

Для привлечения внимания все средства хороши. Синий цвет – символ аутизма. В кинотеатре «Родина» сегодня прошли мастер-классы для детей с расстройством аутистического спектра. О заболевании не понаслышке знают сотрудники организации «Рассвет».