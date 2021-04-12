В Башкирии началась неделя экологической грамотности

Стоит отметить, что разговоры о введении в школах экологии как обязательного предмета идут давно. В 2018 году депутаты Госдумы уже обсуждали внесение изменений в закон об образовании, а в 2019 году Президент России Владимир Путин поручил Минпросвещению России представить предложения по совершенствованию экологического образования. Но федеральный проект так и не появился. Сейчас только в 12 регионах действуют законы об экологическом образовании и просвещении, это, в частности, Дагестан и Башкортостан, Якутия, Приморский и Камчатский края.