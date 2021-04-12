В Башкирии началась неделя экологической грамотности

Школьников республики научат азами экологической грамотности. Уроки пройдут в рамках экопросветительского проекта «Зеленая Башкирия». Они будут проходить во всех учебных заведениях с 12 по 17 апреля.

Фото №1 - В Башкирии началась неделя экологической грамотности

С учениками поговорят о раздельном сборе мусора, важности сортировки отходов и расскажут об основах мусорной реформы.

Организаторами акции выступили Министерство природопользования и экологии РБ совместно с Министерством образования региона.

В рамках Республиканского экопросветительского проекта «Зеленая Башкирия» во всех школах и учреждениях дополнительного образования региона начали проводить тематические уроки и внеклассные мероприятия, посвященные реформе в сфере обращения с ТКО и раздельному сбору отходов. Как поясняет пресс-служба Минэкологии РБ, экологическое ведомство рекомендует использовать готовые экоуроки и методики для школ и дошкольных учреждений.

пресс-служба Минэкологии РБ

Заместитель природопользования и экологии Республики Башкортостан Ильдар Гарифуллин рассказал, что успешность государственной политики в области экологии и природопользования во многом зависит от уровня экологического образования населения. Именно поэтому, по его словам, вовлекая подрастающее поколение в природоохранную деятельность, можно намного повысить уровень экологической культуры населения. А для этого и будут проводиться различные природоохранные акции, научно-практические конференции, форумы, экоуроки и мастер-классы.

«Экологическому образованию в регионе уделяется большое внимание, что полностью соответствует целям и задачам федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология»

Ильдар Гарифуллин, заместитель природопользования и экологии Республики Башкортостан

Стоит отметить, что разговоры о введении в школах экологии как обязательного предмета идут давно. В 2018 году депутаты Госдумы уже обсуждали внесение изменений в закон об образовании, а в 2019 году Президент России Владимир Путин поручил Минпросвещению России представить предложения по совершенствованию экологического образования. Но федеральный проект так и не появился. Сейчас только в 12 регионах действуют законы об экологическом образовании и просвещении, это, в частности, Дагестан и Башкортостан, Якутия, Приморский и Камчатский края.

Уфимская волна
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии