В Башкирии началась неделя экологической грамотности

Школьников республики научат азами экологической грамотности. Уроки пройдут в рамках экопросветительского проекта «Зеленая Башкирия». Они будут проходить во всех учебных заведениях с 12 по 17 апреля.
С учениками поговорят о раздельном сборе мусора, важности сортировки отходов и расскажут об основах мусорной реформы.
Организаторами акции выступили Министерство природопользования и экологии РБ совместно с Министерством образования региона.
Заместитель природопользования и экологии Республики Башкортостан Ильдар Гарифуллин рассказал, что успешность государственной политики в области экологии и природопользования во многом зависит от уровня экологического образования населения. Именно поэтому, по его словам, вовлекая подрастающее поколение в природоохранную деятельность, можно намного повысить уровень экологической культуры населения. А для этого и будут проводиться различные природоохранные акции, научно-практические конференции, форумы, экоуроки и мастер-классы.
Стоит отметить, что разговоры о введении в школах экологии как обязательного предмета идут давно. В 2018 году депутаты Госдумы уже обсуждали внесение изменений в закон об образовании, а в 2019 году Президент России Владимир Путин поручил Минпросвещению России представить предложения по совершенствованию экологического образования. Но федеральный проект так и не появился. Сейчас только в 12 регионах действуют законы об экологическом образовании и просвещении, это, в частности, Дагестан и Башкортостан, Якутия, Приморский и Камчатский края.