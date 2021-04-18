В Башкирии активисты провели субботник в усадьбе Топорниных

В Кушнаренково приводят в порядок бывшую школу диверсантов. В усадьбе Топорниных, построенной еще в 18 веке французским архитектором, прошел субботник. Акцию приурочили к Международному дню охраны памятников и исторических мест. Здание с огромной историей сейчас находится в плачевном состоянии. Объект культурного наследия нуждается в реставрации. А пока за порядком на территории следят волонтеры.
Что общего у диверсантов и сорта яблока «Башкирская красавица»? Место их зарождения – усадьба Топорниных. В годы войны в здании располагалась секретная школа разведчиков, а еще раньше на территории – сад из нескольких сотен деревьев, где разводили яблони. Некогда дворянское гнездо теперь оживает лишь весной, когда на генеральную уборку съезжаются активисты
Это сейчас здесь сотни людей, а дорогу к усадьбе Топорниных уже давно знают не только местные. Но в начале Великой Отечественной это здание выбрали для школы Коминтерна, как раз потому, что оно находилось в глуши, далеко от села. Идеальное место, чтобы обучать диверсантов.
Пожелтевшие от времени фото хранят тех, кто когда-то был частью движения «Сопротивление». В Коминтерне обучались коммунистические лидеры Европы будущий руководитель ГДР Вальтер Ульбрихт, "болгарский Ленин" Георгий Димитров, испанская коммунистка Доллорес Ибарутти, Маркус Вольф, известный как "человек без лица" и руководитель «Штази». После обучения многие из них перебрались в Уфу в здание нынешнего главпочтамта, откуда на 18 языка звучала фраза «Говорит Москва!». Они вещали в государства фашистского блока или оккупированные немцами территории. Отряды сопротивлений, слыша, что они живы и продолжают бороться, бились с большим остервенением. Иногда участники Коминтерна позволяли себе и похулиганить.
Сейчас стены, знавшие этих людей, медленно, но верно превращаются в руины. Но у усадьбы Топорниных еще есть шансы на восстановление.
Территория усадьбы Топорниных тоже может быть облагорожена за счет федеральных средств. Сейчас готовится заявка на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Исторические поселения». А пока дворянский двор облагораживают неравнодушные, которые не дают истории быть похороненной под мусором.