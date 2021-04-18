В Башкирии активисты провели субботник в усадьбе Топорниных

В Кушнаренково приводят в порядок бывшую школу диверсантов. В усадьбе Топорниных, построенной еще в 18 веке французским архитектором, прошел субботник. Акцию приурочили к Международному дню охраны памятников и исторических мест. Здание с огромной историей сейчас находится в плачевном состоянии. Объект культурного наследия нуждается в реставрации. А пока за порядком на территории следят волонтеры.

Что общего у диверсантов и сорта яблока «Башкирская красавица»? Место их зарождения – усадьба Топорниных. В годы войны в здании располагалась секретная школа разведчиков, а еще раньше на территории – сад из нескольких сотен деревьев, где разводили яблони. Некогда дворянское гнездо теперь оживает лишь весной, когда на генеральную уборку съезжаются активисты

Это сейчас здесь сотни людей, а дорогу к усадьбе Топорниных уже давно знают не только местные. Но в начале Великой Отечественной это здание выбрали для школы Коминтерна, как раз потому, что оно находилось в глуши, далеко от села. Идеальное место, чтобы обучать диверсантов.

Пожелтевшие от времени фото хранят тех, кто когда-то был частью движения «Сопротивление». В Коминтерне обучались коммунистические лидеры Европы будущий руководитель ГДР Вальтер Ульбрихт, "болгарский Ленин" Георгий Димитров, испанская коммунистка Доллорес Ибарутти, Маркус Вольф, известный как "человек без лица" и руководитель «Штази». После обучения многие из них перебрались в Уфу в здание нынешнего главпочтамта, откуда на 18 языка звучала фраза «Говорит Москва!». Они вещали в государства фашистского блока или оккупированные немцами территории. Отряды сопротивлений, слыша, что они живы и продолжают бороться, бились с большим остервенением. Иногда участники Коминтерна позволяли себе и похулиганить.

Сейчас стены, знавшие этих людей, медленно, но верно превращаются в руины. Но у усадьбы Топорниных еще есть шансы на восстановление.