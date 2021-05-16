Башкирия во Вьетнаме: рассекреченные данные и шокирующие истории офицеров

Как наши офицеры воевали против США? Рассекреченные данные о десятилетней войне. Напалм и химическое оружие. Как американцы пытались стереть Вьетнам с лица земли и почему сами оказались разбиты? Ничего страшнее войны: воспоминания вьетнамца, в детстве потерявшего всю семью во время боевых действий. Уникальные данные и истории, которые никогда не публиковали в советских СМИ.

В родительский дом он возвращается спустя целую жизнь. С тоской заглядывает через забор, но тут давно живут другие люди. Эти стены стали для подполковника в отставке Музафара Муратова, как в известной песне, началом всех начал. Здесь еще в раннем детстве он твердо решил стать военным и здесь же, прямо у себя дома, познакомился с будущей женой Лилией. Девушка помогала перегонять скот через реку, промокла и сильно замерзла. Ее позвали в дом согреться.

– Дома познакомились, дома, прямо тут, за чашкой чая. – Я замерзла, в платье же лезла в воду. Его двоюродная сестра меня завела. – Они зашли чай пить. Я смотрю: мне понравилась. Вот с тех пор мы вместе. Музафар и Лилия Муратовы

Симпатия двух юных школьников переросла в любовь и крепкую семью: супруги вместе уже 57 лет. По родной деревушке Муксиново на берегу Белой Музафар Шамсутдинович скучал несколько десятилетий, пока служил по всей России и за границей. И вот наконец вернулся сюда, на малую родину, в Кармаскалинский район. Вспоминает, как еще со школьной скамьи, глядя на соседа-моряка, тоже грезил о военном кителе.

– А вы с детства мечтали стать военным? – Да, была мечта, конечно. Соседи военные были, моряки, я восхищался ими. Я знал, что буду военным. – А предполагали, что когда-нибудь на войне окажетесь? – Вот этого не предполагал. Музафар Муратов, ветеран Вооруженных сил СССР, участник боевых действий во Вьетнаме

Музафар Шамсутдинович – участник боевых действий во Вьетнаме. Мало кто знает, что Советский Союз принимал в них самое непосредственное участие: оказывал поддержку вьетнамскому населению в борьбе против «американского захватчика», как говорили тогда. Долгое время эта информация была окутана ореолом секретности. И только теперь бывшие советские офицеры начали говорить об этом открыто.

Командный голос все тот же, и кажется, что где-то на горизонте вот-вот появится американский самолет. В 68-м тогда еще старший лейтенант Муратов управлял зенитно-ракетным комплексом С-75. Советский Союз поставлял их во Вьетнам, а вместе с ними отправлял наших офицеров для обучения вьетнамцев. Постигать азы обращения с военной техникой местному населению пришлось буквально с нуля, ведь в стране в то время даже землю все еще пахали на буйволах. Как вспоминает ветеран, их группа попала в самое пекло. При этом вьетнамцы старались всячески оберегать своих советских учителей.

Мы попали под бомбежки. Выходит цель с Тайваня, приближается к нашему дивизиону – могут пустить ракету. Нас сразу с кабины удаляют, как бы чего не вышло, и отправляют в бомбоубежища. Музафар Муратов, ветеран Вооруженных сил СССР, участник боевых действий во Вьетнаме

На этом снимке Музафар Шамсутдитнович как раз у входа в одно из таких наспех сооруженных бомбоубежищ – по сути, это были просто землянки, почти ничем не укрепленные. К друзьям из «страны Ленсо» – страны Ленина, как ее называли вьетнамцы, они относились с большим уважением и благодарностью. А невысокого старлея Муратова с восточной внешностью и вовсе принимали за своего.

Говорят: «Данти-данти, Вьетнам-Вьетнам». Я не понял. Мне говорят: «А, это вьетнамец приехал». Местные принимали, будто я с Вьетнама. Да, действительно, я похож был чуть-чуть на вьетнамца. Музафар Муратов, ветеран Вооруженных сил СССР, участник боевых действий во Вьетнаме

Война во Вьетнаме, известная как Вторая Индокитайская, продолжалась 10 лет – с 65-го по 75-й год и начиналась как гражданская. Затем вмешались Соединенные Штаты и поддержали Южный Вьетнам, а Советский Союз, в свою очередь, Северный.

США попытались вмешаться в эту большую игру по установлению контроля за Вьетнамом. Но благодаря братской помощи Советского Союза Вьетнам был создан как единое государство. Советский Союз все-таки пытался помочь безвозмездно, в отличие от ведущих европейских стран, которые стремились, в первую очередь, обеспечить себя экономически. Айтуган Акманов, доктор исторических наук, профессор

Советский Союз отправлял во Вьетнам самолеты, танки и даже корабли. Наши пилоты учили вьетнамцев летать, конечно же, на практике, в условиях боевых действий. Несмотря на то, что никакой информации об этом в советских СМИ не было, в народе все равно ходили слухи. Из чего родилась самая настоящая народная песня «Фантом» – в то время ее пели под гитару все мальчишки во дворах, а группа «Чиж и компания» записала ее в один из своих альбомов. В центре сюжета – терпящий крушение американский летчик, который попадает на допрос, где ему говорят, что его сбил вьетнамский пилот. Однако американец этому не верит.

Это вы, вьетнамцы, врете зря.

В гермошлеме четко слышал я:

– Коля, жми, я а я накрою.

– Ваня бей, а я прикрою.

Русский ас Иван подбил меня.

– Наши летчики тоже подбивали? – Обязательно! – То есть эта песня родилась неспроста? – Конечно! Наши сбивали. Они боялись наших. Как увидят наших, так сразу назад, в обратную сторону. Музафар Муратов, ветеран Вооруженных сил СССР, участник боевых действий во Вьетнаме

Сначала наши летчики летали сами, а потом их обучили. Но вьетнамцы – народ слабый физически, маленькие. Они нагрузку не могли выносить такую. Скорость большая у самолета, тяжело. Потом наши специально кормили их нашей едой. А то на одном рисе вьетнамец не смог бы работать. Данис Фазрахманов, ветеран Вооруженных сил СССР, участник боевых действий во Вьетнаме

Зато сила духа у вьетнамцев была колоссальная, вспоминает Данис Фазрахманов – еще один офицер-ракетчик из Башкирии, попавший во Вьетнам в 72-м. Рассказывает: несгибаемый народ готов был умереть и умирал за свободу. Причем воевали не только мужчины.

Вот тут мимо нас проходят вьетнамочки-девушки. На рисовых полях они занимаются работой. За плечами винтовка, карабин. Если самолет появляется, спускается, пикирует до верхушек деревьев, низко, все видно. И они – бах-бах-бах! – по самолетам стреляют. Да, дух боевой! Они ведь никогда не сдадутся! А теперь, думаю, никто на них не нападет, знают, что вьетнамцев не покорить. Если уж американцы не смогли, то уже бесполезно. Данис Фазрахманов, ветеран Вооруженных сил СССР, участник боевых действий во Вьетнаме

До Вьетнама Данис Амирович везде возил с собой трофейный немецкий баян, но на войну взять его не разрешили. Его маленькой дочери тогда едва исполнился один год, он увидит ее только через 12 месяцев. Погоны и фуражки им тоже пришлось оставить в Москве, во Вьетнам они вылетели в гражданской одежде, на гражданском самолете. Ведь их участие в этом конфликте держалось в секрете даже от союзников.

Кубинцы были тоже. Разговариваем, кубинцы спрашивают: «А что вы тут делаете?» А мы говорим: «А мы по выращиванию риса агрономы. А вы что делаете?» А они: «А мы по кукурузе. Агрономы сельского хозяйства». Данис Фазрахманов, ветеран Вооруженных сил СССР, участник боевых действий во Вьетнаме

Группа Даниса Амировича базировалась близ города Данхой. Работу осложнял непривычно жаркий и влажный климат – офицеры мучились от кожных раздражений, спасались детской присыпкой. Скучали по обычному хлебу. Зато бананов и ананасов наелись на всю жизнь, шутит ветеран, ими щедро делились местные жители. Обедать, кстати, приходилось по очереди. Кто-то всегда следил за небом. Любые передвижения были возможны только ночью, днем – постоянные бомбежки и обстрелы. Для живых мишеней американцы использовали так называемые шариковые бомбы с колоссальной поражающей мощью.

Вот самолет выбрасывает, как контейнер, из контейнера выпадает 200 бомб, как лимоны, шариковая бомба называется. А в каждой бомбе 200 шариков прессованных – это и есть осколки, разлетаются под углом 45 градусов, срезают деревья, все, что есть живое! Или шарики – они такие впрессованные в «лимончик», разлетаются, каждая бомба – 200 шариков. Данис Фазрахманов, ветеран Вооруженных сил СССР, участник боевых действий во Вьетнаме

Один из сослуживцев Даниса Амировича, с которым он прилетел во Вьетнам, стал жертвой такой шариковой бомбы.

Когда налет пошел сильный, все разбежались, а он поздно вышел из кабины, бросился в первую воронку – и туда же шариковая бомба упала. Он пытался вылезти – и еще одна бомба. В нем нашли 47 осколков. Данис Фазрахманов, ветеран Вооруженных сил СССР, участник боевых действий во Вьетнаме

То, что творили во Вьетнаме американцы, с трудом поддается описанию: печально известный напалм и тактика «выжженной земли» на многие километры вокруг оставляли на поверхности лишь обугленные головешки. Химическое, экологическое оружие – все это применялось в том числе и к мирному населению. Совершались настоящие военные преступления: детей, стариков, женщин с грудными младенцами расстреливали целыми деревнями.

Выжигали детей, всех. Коллекционеры были у них: у вьетнамцев уши отрезают и коллекционируют, считают, сколько он убил, на ниточке. Очень жестоко обращались, издевались. Бамбук растет очень быстро, за сутки 15-20 см. Срезают бамбук, сажают вьетнамца, привязывают, а бамбук внутрь растет. Так казнили. Модно у них было поймать вьетнамца, разрезать живот и попробовать печень. Это не армия, я считаю, это нелюди, звери там были! Данис Фазрахманов, ветеран Вооруженных сил СССР, участник боевых действий во Вьетнаме

Были понесены большие жертвы со стороны вьетнамского населения: по разным оценкам, от одного до 3 миллионов человек погибли в результате бомбардировок США вьетнамской территории в поисках коммунистических партизан. Айтуган Акманов, доктор исторических наук, профессор

Нгок Нгуен Тхань живет в России уже около 20 лет, когда-то был бригадиром на фабрике обуви в Петербурге, сейчас продает обувь в Уфе. И его судьба действительно впечатляет. Во время войны во Вьетнаме погибли почти все его родные. Ему было 7, когда американцы появились в его деревне. Отец, дядя и дедушка ушли в лес, стали ополченцами. Мать, как жену партизана, забрали в тюрьму. Он остался в деревне с бабушкой и трехлетней сестренкой, которая вскоре умерла от голода и болезни. Да и он сам едва не погиб от рук американских солдат.

Один раз они меня поймали, спрашивали: «Скажи, где твой отец и чем занимается? Если нет, я тебе отрежу голову». Тогда моя бабушка плакала и говорила: «Ой, ему только 7 лет, он ничего не понимает. Зачем так делаете ему плохо?» Потом они меня отпустили. Нгок Нгуен Тхань

После этого случая за ним ночью пришел отец и забрал с собой. Три года мальчик прожил в джунглях с партизанами, носил им письма. Уходя на свой последний бой, отец будто чувствовал, что видит сына последний раз.

Он снял часы и на меня надел. А я на гамаке лежал. Он меня покачал-покачал, поцеловал меня. Как будто последний раз видит, понимаете? Я тоже так чувствовал. Как будто попрощался. Нгок Нгуен Тхань

В память об отце у него осталась единственная фотография. Говоря о нем, Нгок до сих пор едва сдерживает слезы. Когда он погиб, его соратники долго не решались сообщить об этом ребенку.

Мой отец погиб за Родину. И его товарищи не могли мне сказать. Они сказали, что он на три месяца в командировку уехал, что потом вернется. В один день у них было собрание. Я потихоньку подслушал и услышал, что мой отец уже умер, я плакал. Нгок Нгуен Тхань

После смерти отца мальчика отправили в столицу Ханой. Он рос в детском доме и лишь спустя много лет смог увидеть мать – единственную, кто выжил.

Она сама ко мне пришла, обнимает: «Ой, мой сынок». А я не знаю, она ли моя мама. Я не узнал. Война – это ужасно. Дай бог, нигде не будет войны. Пусть люди живут мирно, спокойно. Война – это для всех плохо! Нгок Нгуен Тхань

В 75-м году этот кровавый период в жизни Вьетнама, наконец, закончился. Американцы вывели свои войска. В 76-м Север и Юг объединились. Советские, а затем российские корабли базировались у берегов Южно-Китайского моря вплоть до двухтысячных годов, готовые в любой момент оказать поддержку Вьетнаму. Ветеран военно-морского флота Мансур Ахунов в то время служил лейтенантом на малом разведывательном корабле. В море они все еще встречали остатки армии Сайгона – со своими семьями те пытались бежать из страны на маленьких бамбуковых лодках. Но главной задачей советских разведчиков было следить за передвижениями американцев у морских границ.

В Южно-китайское море зашли американские корабли – авианесущая группировка, около 24 кораблей, во главе с авианосцем «Китти хок». Там 140 самолетов примерно разных модификаций, и они готовы в любое время нанести удар в радиусе 1000 километров. – А были какие-то провокации с их стороны? – Естественно. Чтобы не допускать этих провокаций, Советский Союз там держал свои корабли подводные. Мансур Ахунов, капитан первого ранга, ветеран Военно-морского флота

Провокации бывали самые разные, делится капитан. Отношения с американцами еще долгое время оставались напряженными.

Фантом, американский истребитель, он облеты делал. И когда он делает форсаж на низкой высоте, у нас все антенны лопались из-за шума, звуковой барьер же он берет. Матросы его, конечно, крепким словом, чтобы ты упал. И действительно, в утреннее время самолет на развороте крылом задел о воду. И видно было, как летчика выбросило в море. Мансур Ахунов, капитан первого ранга, ветеран Военно-морского флота

Только совсем недавно наших военных, побывавших во Вьетнаме, официально признали ветеранами боевых действий. Впервые за всю историю в Уфе состоялось мероприятие в честь участников этой войны – их наградили памятными медалями и благодарностями. Наши офицеры впервые за полвека смогли встретиться с ветеранами вьетнамской народной армии – с теми, с кем воевали рука об руку.

Я никогда не думал, что именно в Уфе, через столько лет, дома, в Башкирии, я встречу тех представителей Вьетнама. Мне очень приятно! Мансур Ахунов, капитан первого ранга, ветеран Военно-морского флота

Люди погибали на моих глазах. Я видел самолеты в небе. Мы хотим мира, мы не хотим войны. Хотим жить в дружбе. Чыонг Ву Суан