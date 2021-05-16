Башкирия во Вьетнаме: рассекреченные данные и шокирующие истории офицеров

Как наши офицеры воевали против США? Рассекреченные данные о десятилетней войне. Напалм и химическое оружие. Как американцы пытались стереть Вьетнам с лица земли и почему сами оказались разбиты? Ничего страшнее войны: воспоминания вьетнамца, в детстве потерявшего всю семью во время боевых действий. Уникальные данные и истории, которые никогда не публиковали в советских СМИ. 

В родительский дом он возвращается спустя целую жизнь. С тоской заглядывает через забор, но тут давно живут другие люди. Эти стены стали для подполковника в отставке Музафара Муратова, как в известной песне, началом всех начал. Здесь еще в раннем детстве он твердо решил стать военным и здесь же, прямо у себя дома, познакомился с будущей женой Лилией. Девушка помогала перегонять скот через реку, промокла и сильно замерзла. Ее позвали в дом согреться.

– Дома познакомились, дома, прямо тут, за чашкой чая. – Я замерзла, в платье же лезла в воду. Его двоюродная сестра меня завела. – Они зашли чай пить. Я смотрю: мне понравилась. Вот с тех пор мы вместе.

Музафар и Лилия Муратовы
Фото №1 - Башкирия во Вьетнаме: рассекреченные данные и шокирующие истории офицеров

Симпатия двух юных школьников переросла в любовь и крепкую семью: супруги вместе уже 57 лет. По родной деревушке Муксиново на берегу Белой Музафар Шамсутдинович скучал несколько десятилетий, пока служил по всей России и за границей. И вот наконец вернулся сюда, на малую родину, в Кармаскалинский район. Вспоминает, как еще со школьной скамьи, глядя на соседа-моряка, тоже грезил о военном кителе.

– А вы с детства мечтали стать военным? – Да, была мечта, конечно. Соседи военные были, моряки, я восхищался ими. Я знал, что буду военным. – А предполагали, что когда-нибудь на войне окажетесь? – Вот этого не предполагал.

Музафар Муратов, ветеран Вооруженных сил СССР, участник боевых действий во Вьетнаме

Музафар Шамсутдинович – участник боевых действий во Вьетнаме. Мало кто знает, что Советский Союз принимал в них самое непосредственное участие: оказывал поддержку вьетнамскому населению в борьбе против «американского захватчика», как говорили тогда. Долгое время эта информация была окутана ореолом секретности. И только теперь бывшие советские офицеры начали говорить об этом открыто.

Уфимская волна
Фото №2 - Башкирия во Вьетнаме: рассекреченные данные и шокирующие истории офицеров

Командный голос все тот же, и кажется, что где-то на горизонте вот-вот появится американский самолет. В 68-м тогда еще старший лейтенант Муратов управлял зенитно-ракетным комплексом С-75. Советский Союз поставлял их во Вьетнам, а вместе с ними отправлял наших офицеров для обучения вьетнамцев. Постигать азы обращения с военной техникой местному населению пришлось буквально с нуля, ведь в стране в то время даже землю все еще пахали на буйволах. Как вспоминает ветеран, их группа попала в самое пекло. При этом вьетнамцы старались всячески оберегать своих советских учителей.

Мы попали под бомбежки. Выходит цель с Тайваня, приближается к нашему дивизиону – могут пустить ракету. Нас сразу с кабины удаляют, как бы чего не вышло, и отправляют в бомбоубежища.

Музафар Муратов, ветеран Вооруженных сил СССР, участник боевых действий во Вьетнаме

На этом снимке Музафар Шамсутдитнович как раз у входа в одно из таких наспех сооруженных бомбоубежищ – по сути, это были просто землянки, почти ничем не укрепленные. К друзьям из «страны Ленсо» – страны Ленина, как ее называли вьетнамцы, они относились с большим уважением и  благодарностью. А невысокого старлея Муратова с восточной внешностью и вовсе принимали за своего.

Фото №3 - Башкирия во Вьетнаме: рассекреченные данные и шокирующие истории офицеров

Говорят: «Данти-данти, Вьетнам-Вьетнам». Я не понял. Мне говорят: «А, это вьетнамец приехал». Местные принимали, будто я с Вьетнама. Да, действительно, я похож был чуть-чуть на вьетнамца.

Музафар Муратов, ветеран Вооруженных сил СССР, участник боевых действий во Вьетнаме

Война во Вьетнаме, известная как Вторая Индокитайская, продолжалась 10 лет  – с 65-го по 75-й год и начиналась как гражданская. Затем вмешались Соединенные Штаты и поддержали Южный Вьетнам, а Советский Союз, в свою очередь, Северный.

США попытались вмешаться в эту большую игру по установлению контроля за Вьетнамом. Но благодаря братской помощи Советского Союза Вьетнам был создан как единое государство. Советский Союз все-таки пытался помочь безвозмездно, в отличие от ведущих европейских стран, которые стремились, в первую очередь, обеспечить себя экономически.

Айтуган Акманов, доктор исторических наук, профессор

Советский Союз отправлял во Вьетнам самолеты, танки и даже корабли. Наши пилоты учили вьетнамцев летать, конечно же, на практике, в условиях боевых действий. Несмотря на то, что никакой информации об этом в советских СМИ не было, в народе все равно ходили слухи. Из чего родилась самая настоящая народная песня «Фантом» – в то время ее пели под гитару все мальчишки во дворах, а группа «Чиж и компания» записала ее в один из своих альбомов. В центре сюжета – терпящий крушение американский летчик, который попадает на допрос, где ему говорят, что его сбил вьетнамский пилот. Однако американец этому не верит.

Это вы, вьетнамцы, врете зря.

В гермошлеме четко слышал я:

– Коля, жми, я а я накрою.

– Ваня бей, а я прикрою.

Русский ас Иван подбил меня.

– Наши летчики тоже подбивали? – Обязательно! – То есть эта песня родилась неспроста? – Конечно! Наши сбивали. Они боялись наших. Как увидят наших, так сразу назад, в обратную сторону.

Музафар Муратов, ветеран Вооруженных сил СССР, участник боевых действий во Вьетнаме
Фото №4 - Башкирия во Вьетнаме: рассекреченные данные и шокирующие истории офицеров

Сначала наши летчики летали сами, а потом их обучили. Но вьетнамцы – народ слабый физически, маленькие. Они нагрузку не могли выносить такую. Скорость большая у самолета, тяжело. Потом наши специально кормили их нашей едой. А то на одном рисе вьетнамец не смог бы работать.

Данис Фазрахманов, ветеран Вооруженных сил СССР, участник боевых действий во Вьетнаме

Зато сила духа у вьетнамцев была колоссальная, вспоминает Данис Фазрахманов – еще один офицер-ракетчик из Башкирии, попавший во Вьетнам в 72-м. Рассказывает: несгибаемый народ готов был умереть и умирал за свободу. Причем воевали не только мужчины.

Вот тут мимо нас проходят вьетнамочки-девушки. На рисовых полях они занимаются работой. За плечами винтовка, карабин. Если самолет появляется, спускается, пикирует до верхушек деревьев, низко, все видно. И они – бах-бах-бах! – по самолетам стреляют. Да, дух боевой! Они ведь никогда не сдадутся! А теперь, думаю, никто на них не нападет, знают, что вьетнамцев не покорить. Если уж американцы не смогли, то уже бесполезно.

Данис Фазрахманов, ветеран Вооруженных сил СССР, участник боевых действий во Вьетнаме
Фото №5 - Башкирия во Вьетнаме: рассекреченные данные и шокирующие истории офицеров

До Вьетнама Данис Амирович везде возил с собой трофейный немецкий баян, но на войну взять его не разрешили. Его маленькой дочери тогда едва исполнился один год, он увидит ее только через 12 месяцев. Погоны и фуражки им тоже пришлось оставить в Москве, во Вьетнам они вылетели в гражданской одежде, на гражданском самолете. Ведь их участие в этом конфликте держалось в секрете даже от союзников.

Кубинцы были тоже. Разговариваем, кубинцы спрашивают: «А что вы тут делаете?» А мы говорим: «А мы по выращиванию риса агрономы. А вы что делаете?» А они: «А мы по кукурузе. Агрономы сельского хозяйства».

Данис Фазрахманов, ветеран Вооруженных сил СССР, участник боевых действий во Вьетнаме

Группа Даниса Амировича базировалась близ города Данхой. Работу осложнял непривычно жаркий и влажный климат – офицеры мучились от кожных раздражений, спасались детской присыпкой. Скучали по обычному хлебу. Зато бананов и ананасов наелись на всю жизнь, шутит ветеран, ими щедро делились местные жители. Обедать, кстати, приходилось по очереди. Кто-то всегда следил за небом. Любые передвижения были возможны только ночью, днем – постоянные бомбежки и обстрелы. Для живых мишеней американцы использовали так называемые шариковые бомбы с колоссальной поражающей мощью.

Фото №6 - Башкирия во Вьетнаме: рассекреченные данные и шокирующие истории офицеров

Вот самолет выбрасывает, как контейнер, из контейнера выпадает 200 бомб, как лимоны, шариковая бомба называется. А в каждой бомбе 200 шариков прессованных – это и есть осколки, разлетаются под углом 45 градусов, срезают деревья, все, что есть живое! Или шарики – они такие впрессованные в «лимончик», разлетаются, каждая бомба – 200 шариков.

Данис Фазрахманов, ветеран Вооруженных сил СССР, участник боевых действий во Вьетнаме

Один из сослуживцев Даниса Амировича, с которым он  прилетел во Вьетнам, стал жертвой такой шариковой бомбы.

Когда налет пошел сильный, все разбежались, а он поздно вышел из кабины, бросился в первую воронку – и туда же шариковая бомба упала. Он пытался вылезти – и еще одна бомба. В нем нашли 47 осколков.

Данис Фазрахманов, ветеран Вооруженных сил СССР, участник боевых действий во Вьетнаме

То, что творили во Вьетнаме американцы, с трудом поддается описанию: печально известный напалм и тактика «выжженной земли» на многие километры вокруг оставляли на поверхности лишь обугленные головешки. Химическое, экологическое оружие – все это применялось в том числе и к мирному населению. Совершались настоящие военные преступления: детей, стариков, женщин с грудными младенцами расстреливали целыми деревнями.

Выжигали детей, всех. Коллекционеры были у них: у вьетнамцев уши отрезают и коллекционируют, считают, сколько он убил, на ниточке. Очень жестоко обращались, издевались. Бамбук растет очень быстро, за сутки 15-20 см. Срезают бамбук, сажают вьетнамца, привязывают, а бамбук внутрь растет. Так казнили. Модно у них было поймать вьетнамца, разрезать живот и попробовать печень. Это не армия, я считаю, это нелюди, звери там были!

Данис Фазрахманов, ветеран Вооруженных сил СССР, участник боевых действий во Вьетнаме
Фото №7 - Башкирия во Вьетнаме: рассекреченные данные и шокирующие истории офицеров

Были понесены большие жертвы со стороны вьетнамского населения: по разным оценкам, от одного до 3 миллионов человек погибли в результате бомбардировок США вьетнамской территории в поисках коммунистических партизан.

Айтуган Акманов, доктор исторических наук, профессор

Нгок Нгуен Тхань живет в России уже около 20 лет, когда-то был бригадиром на фабрике обуви в Петербурге, сейчас продает обувь в Уфе. И его судьба действительно впечатляет. Во время войны во Вьетнаме погибли почти все его родные. Ему было 7, когда американцы появились в его деревне. Отец, дядя и дедушка ушли в лес, стали ополченцами. Мать, как жену партизана, забрали в тюрьму. Он остался в деревне с бабушкой и трехлетней сестренкой, которая вскоре умерла от голода и болезни. Да и он сам едва не погиб от рук американских солдат.

Один раз они меня поймали, спрашивали: «Скажи, где твой отец и чем занимается? Если нет, я тебе отрежу голову». Тогда моя бабушка плакала и говорила: «Ой, ему только 7 лет, он ничего не понимает. Зачем так делаете ему плохо?» Потом они меня отпустили.

Нгок Нгуен Тхань

После этого случая за ним ночью пришел отец и забрал с собой. Три года мальчик прожил в джунглях с партизанами, носил им письма. Уходя на свой последний бой, отец будто чувствовал, что видит сына последний раз.

Фото №8 - Башкирия во Вьетнаме: рассекреченные данные и шокирующие истории офицеров

Он снял часы и на меня надел. А я на гамаке лежал. Он меня покачал-покачал, поцеловал меня. Как будто последний раз видит, понимаете? Я тоже так чувствовал. Как будто попрощался.

Нгок Нгуен Тхань

В память об отце у него осталась единственная фотография. Говоря о нем, Нгок до сих пор едва сдерживает слезы. Когда он погиб, его соратники долго не решались сообщить об этом ребенку.

Мой отец погиб за Родину. И его товарищи не могли мне сказать. Они сказали, что он на три месяца в командировку уехал, что потом вернется. В один день у них было собрание. Я потихоньку подслушал и услышал, что мой отец уже умер, я плакал.

Нгок Нгуен Тхань

После смерти отца мальчика отправили в столицу Ханой. Он рос в детском доме и лишь спустя много лет смог увидеть мать – единственную, кто выжил.

Она сама ко мне пришла, обнимает: «Ой, мой сынок». А я не знаю, она ли моя мама. Я не узнал. Война – это ужасно. Дай бог, нигде не будет войны. Пусть люди живут мирно, спокойно. Война – это для всех плохо!

Нгок Нгуен Тхань

В 75-м году этот кровавый период в жизни Вьетнама, наконец, закончился. Американцы вывели свои войска.  В 76-м Север и Юг объединились. Советские, а затем российские корабли базировались у берегов Южно-Китайского моря вплоть до двухтысячных годов, готовые в любой момент оказать поддержку Вьетнаму. Ветеран военно-морского флота Мансур Ахунов в то время служил лейтенантом на малом разведывательном корабле. В море они все еще встречали остатки армии Сайгона – со своими семьями те пытались бежать из страны на маленьких бамбуковых лодках. Но главной задачей советских разведчиков было следить за передвижениями американцев у морских границ.

В Южно-китайское море зашли американские корабли – авианесущая группировка, около 24 кораблей, во главе с авианосцем «Китти хок». Там 140 самолетов примерно разных модификаций, и они готовы в любое время нанести удар в радиусе 1000 километров. – А были какие-то провокации с их стороны? – Естественно. Чтобы не допускать этих провокаций, Советский Союз там держал свои корабли подводные.

Мансур Ахунов, капитан первого ранга, ветеран Военно-морского флота

Провокации бывали самые разные, делится капитан. Отношения с американцами еще долгое время оставались напряженными.

Фантом, американский истребитель, он облеты делал. И когда он делает форсаж на низкой высоте, у нас все антенны лопались из-за шума, звуковой барьер же он берет. Матросы его, конечно, крепким словом, чтобы ты упал. И действительно, в утреннее время самолет на развороте крылом задел о воду. И видно было, как летчика выбросило в море.

Мансур Ахунов, капитан первого ранга, ветеран Военно-морского флота
Фото №9 - Башкирия во Вьетнаме: рассекреченные данные и шокирующие истории офицеров

Только совсем недавно наших военных, побывавших во Вьетнаме, официально признали ветеранами боевых действий. Впервые за всю историю в Уфе состоялось мероприятие в честь участников этой войны – их наградили памятными медалями и благодарностями. Наши офицеры впервые за полвека смогли встретиться с ветеранами вьетнамской народной армии – с теми, с кем воевали рука об руку. 

Я никогда не думал, что именно в Уфе, через столько лет, дома, в Башкирии, я встречу тех представителей Вьетнама. Мне очень приятно!

Мансур Ахунов, капитан первого ранга, ветеран Военно-морского флота

Люди погибали на моих глазах. Я видел самолеты в небе. Мы хотим мира, мы не хотим войны. Хотим жить в дружбе.

Чыонг Ву Суан

Все они пронесли через десятилетия одну важную истину, о которой не перестают напоминать окружающим: в жизни нет ничего страшнее войны и ничего важнее мира.

Пенальти