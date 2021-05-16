Башкирия во Вьетнаме: рассекреченные данные и шокирующие истории офицеров

Как наши офицеры воевали против США? Рассекреченные данные о десятилетней войне. Напалм и химическое оружие. Как американцы пытались стереть Вьетнам с лица земли и почему сами оказались разбиты? Ничего страшнее войны: воспоминания вьетнамца, в детстве потерявшего всю семью во время боевых действий. Уникальные данные и истории, которые никогда не публиковали в советских СМИ.
В родительский дом он возвращается спустя целую жизнь. С тоской заглядывает через забор, но тут давно живут другие люди. Эти стены стали для подполковника в отставке Музафара Муратова, как в известной песне, началом всех начал. Здесь еще в раннем детстве он твердо решил стать военным и здесь же, прямо у себя дома, познакомился с будущей женой Лилией. Девушка помогала перегонять скот через реку, промокла и сильно замерзла. Ее позвали в дом согреться.
Симпатия двух юных школьников переросла в любовь и крепкую семью: супруги вместе уже 57 лет. По родной деревушке Муксиново на берегу Белой Музафар Шамсутдинович скучал несколько десятилетий, пока служил по всей России и за границей. И вот наконец вернулся сюда, на малую родину, в Кармаскалинский район. Вспоминает, как еще со школьной скамьи, глядя на соседа-моряка, тоже грезил о военном кителе.
Музафар Шамсутдинович – участник боевых действий во Вьетнаме. Мало кто знает, что Советский Союз принимал в них самое непосредственное участие: оказывал поддержку вьетнамскому населению в борьбе против «американского захватчика», как говорили тогда. Долгое время эта информация была окутана ореолом секретности. И только теперь бывшие советские офицеры начали говорить об этом открыто.
Командный голос все тот же, и кажется, что где-то на горизонте вот-вот появится американский самолет. В 68-м тогда еще старший лейтенант Муратов управлял зенитно-ракетным комплексом С-75. Советский Союз поставлял их во Вьетнам, а вместе с ними отправлял наших офицеров для обучения вьетнамцев. Постигать азы обращения с военной техникой местному населению пришлось буквально с нуля, ведь в стране в то время даже землю все еще пахали на буйволах. Как вспоминает ветеран, их группа попала в самое пекло. При этом вьетнамцы старались всячески оберегать своих советских учителей.
На этом снимке Музафар Шамсутдитнович как раз у входа в одно из таких наспех сооруженных бомбоубежищ – по сути, это были просто землянки, почти ничем не укрепленные. К друзьям из «страны Ленсо» – страны Ленина, как ее называли вьетнамцы, они относились с большим уважением и благодарностью. А невысокого старлея Муратова с восточной внешностью и вовсе принимали за своего.
Война во Вьетнаме, известная как Вторая Индокитайская, продолжалась 10 лет – с 65-го по 75-й год и начиналась как гражданская. Затем вмешались Соединенные Штаты и поддержали Южный Вьетнам, а Советский Союз, в свою очередь, Северный.
Советский Союз отправлял во Вьетнам самолеты, танки и даже корабли. Наши пилоты учили вьетнамцев летать, конечно же, на практике, в условиях боевых действий. Несмотря на то, что никакой информации об этом в советских СМИ не было, в народе все равно ходили слухи. Из чего родилась самая настоящая народная песня «Фантом» – в то время ее пели под гитару все мальчишки во дворах, а группа «Чиж и компания» записала ее в один из своих альбомов. В центре сюжета – терпящий крушение американский летчик, который попадает на допрос, где ему говорят, что его сбил вьетнамский пилот. Однако американец этому не верит.
Это вы, вьетнамцы, врете зря.
В гермошлеме четко слышал я:
– Коля, жми, я а я накрою.
– Ваня бей, а я прикрою.
Русский ас Иван подбил меня.
Зато сила духа у вьетнамцев была колоссальная, вспоминает Данис Фазрахманов – еще один офицер-ракетчик из Башкирии, попавший во Вьетнам в 72-м. Рассказывает: несгибаемый народ готов был умереть и умирал за свободу. Причем воевали не только мужчины.
До Вьетнама Данис Амирович везде возил с собой трофейный немецкий баян, но на войну взять его не разрешили. Его маленькой дочери тогда едва исполнился один год, он увидит ее только через 12 месяцев. Погоны и фуражки им тоже пришлось оставить в Москве, во Вьетнам они вылетели в гражданской одежде, на гражданском самолете. Ведь их участие в этом конфликте держалось в секрете даже от союзников.
Группа Даниса Амировича базировалась близ города Данхой. Работу осложнял непривычно жаркий и влажный климат – офицеры мучились от кожных раздражений, спасались детской присыпкой. Скучали по обычному хлебу. Зато бананов и ананасов наелись на всю жизнь, шутит ветеран, ими щедро делились местные жители. Обедать, кстати, приходилось по очереди. Кто-то всегда следил за небом. Любые передвижения были возможны только ночью, днем – постоянные бомбежки и обстрелы. Для живых мишеней американцы использовали так называемые шариковые бомбы с колоссальной поражающей мощью.
Один из сослуживцев Даниса Амировича, с которым он прилетел во Вьетнам, стал жертвой такой шариковой бомбы.
То, что творили во Вьетнаме американцы, с трудом поддается описанию: печально известный напалм и тактика «выжженной земли» на многие километры вокруг оставляли на поверхности лишь обугленные головешки. Химическое, экологическое оружие – все это применялось в том числе и к мирному населению. Совершались настоящие военные преступления: детей, стариков, женщин с грудными младенцами расстреливали целыми деревнями.
Нгок Нгуен Тхань живет в России уже около 20 лет, когда-то был бригадиром на фабрике обуви в Петербурге, сейчас продает обувь в Уфе. И его судьба действительно впечатляет. Во время войны во Вьетнаме погибли почти все его родные. Ему было 7, когда американцы появились в его деревне. Отец, дядя и дедушка ушли в лес, стали ополченцами. Мать, как жену партизана, забрали в тюрьму. Он остался в деревне с бабушкой и трехлетней сестренкой, которая вскоре умерла от голода и болезни. Да и он сам едва не погиб от рук американских солдат.
После этого случая за ним ночью пришел отец и забрал с собой. Три года мальчик прожил в джунглях с партизанами, носил им письма. Уходя на свой последний бой, отец будто чувствовал, что видит сына последний раз.
В память об отце у него осталась единственная фотография. Говоря о нем, Нгок до сих пор едва сдерживает слезы. Когда он погиб, его соратники долго не решались сообщить об этом ребенку.
После смерти отца мальчика отправили в столицу Ханой. Он рос в детском доме и лишь спустя много лет смог увидеть мать – единственную, кто выжил.
В 75-м году этот кровавый период в жизни Вьетнама, наконец, закончился. Американцы вывели свои войска. В 76-м Север и Юг объединились. Советские, а затем российские корабли базировались у берегов Южно-Китайского моря вплоть до двухтысячных годов, готовые в любой момент оказать поддержку Вьетнаму. Ветеран военно-морского флота Мансур Ахунов в то время служил лейтенантом на малом разведывательном корабле. В море они все еще встречали остатки армии Сайгона – со своими семьями те пытались бежать из страны на маленьких бамбуковых лодках. Но главной задачей советских разведчиков было следить за передвижениями американцев у морских границ.
Провокации бывали самые разные, делится капитан. Отношения с американцами еще долгое время оставались напряженными.
Только совсем недавно наших военных, побывавших во Вьетнаме, официально признали ветеранами боевых действий. Впервые за всю историю в Уфе состоялось мероприятие в честь участников этой войны – их наградили памятными медалями и благодарностями. Наши офицеры впервые за полвека смогли встретиться с ветеранами вьетнамской народной армии – с теми, с кем воевали рука об руку.
Все они пронесли через десятилетия одну важную истину, о которой не перестают напоминать окружающим: в жизни нет ничего страшнее войны и ничего важнее мира.