В Башкирии сын депутата сбил подростка: пострадавший в коме

Подростка, которого сбили в Салавате, перевезли сегодня в Республиканскую детскую клиническую больницу. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжёлое. Он до сих пор в коме. Сестра пострадавшего ищет очевидцев. Если вы видели, как произошла авария в ночь с 9 на 10 мая на улице Островского в Салавате, позвоните по номеру +7 (964) 951-51-68 (Кристина Арсланова, сестра пострадавшего).
Всех врачей для получения санитарной книжки мальчик так и не успел пройти. Медики теперь борются за его жизнь. Брат Кристины Арслановой в коме. Подростка сбил автомобиль на пешеходном переходе.
ДТП произошло на улице Островского в Салавате. Подростка сбил 19-летний водитель БМВ. Пострадавшего откинуло на несколько метров. В больницу его привезли в крайне тяжёлом состоянии. По информации специалистов, до сих пор мальчик не приходил в сознание. Он в коме. Сегодня его перевезли в Уфу в Республиканскую детскую клиническую больницу.
ДТП произошло в ночь с 9 на 10 мая. В городе праздновали День Победы. Юноша провожал свою девушку домой, но сам до родителей не дошел. Записи с видеорегистратора якобы нет. А камера «Уфанета», которая установлена за несколько метров до места аварии, в ту ночь почему-то не работала.
Пообщаться с водителем БМВ не удалось. Дома у Ханмурзиных никого не оказалось. По-крайней мере, дверь нам никто не открыл. Возможно, вся семья уехала на такси. Возле ворот и во внутреннем дворе по машине. Интернет-издания публикуют якобы слова отца подозреваемого: мол, ехал, не превышая скорость, и задел только зеркалом. Почему тогда пострадавший отлетел на несколько метров от места ДТП и уже неделю не приходит в сознание?