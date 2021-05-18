В Башкирии сын депутата сбил подростка: пострадавший в коме

Подростка, которого сбили в Салавате, перевезли сегодня в Республиканскую детскую клиническую больницу. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжёлое. Он до сих пор в коме. Сестра пострадавшего ищет очевидцев. Если вы видели, как произошла авария в ночь с 9 на 10 мая на улице Островского в Салавате, позвоните по номеру +7 (964) 951-51-68 (Кристина Арсланова, сестра пострадавшего).

Всех врачей для получения санитарной книжки мальчик так и не успел пройти. Медики теперь борются за его жизнь. Брат Кристины Арслановой в коме. Подростка сбил автомобиль на пешеходном переходе.

Очень тяжело. Мама молчит, ее постоянно трясет. Наш мальчик в таком состоянии, а водитель данного автомобиля находится дома со своими родителями. Несправедливо. Кристина Арсланова, сестра пострадавшего

ДТП произошло на улице Островского в Салавате. Подростка сбил 19-летний водитель БМВ. Пострадавшего откинуло на несколько метров. В больницу его привезли в крайне тяжёлом состоянии. По информации специалистов, до сих пор мальчик не приходил в сознание. Он в коме. Сегодня его перевезли в Уфу в Республиканскую детскую клиническую больницу.

Сделали несколько лечебно-диагностических операций на мозг, брюшную полость, легкие, чтобы он мог нормально функционировать. Арслан Асылбаев, заведующий 4-м хирургическим отделением больницы г. Салавата

ДТП произошло в ночь с 9 на 10 мая. В городе праздновали День Победы. Юноша провожал свою девушку домой, но сам до родителей не дошел. Записи с видеорегистратора якобы нет. А камера «Уфанета», которая установлена за несколько метров до места аварии, в ту ночь почему-то не работала.