Как купить путевку в детский лагерь с кешбэком в Башкирии: инструкция

Государство вернет до 50% стоимости оплаченных путевок в детские лагеря, но не более 20 тысяч рублей. Эти средства автоматически будут начислены на карту «Мир» в течение пяти рабочих дней по федеральной программе, которую приняло правительство России.
Воспользоваться возможностью смогут более 350 тысяч российских семей. В Башкортостане же отдых в загородных лагерях планируют в этом году для 320 тысяч детей. Оздоровительная кампания стартует 13 июня, а на этой неделе начались контрольные проверки. Сейчас в реестре около полусотни заведений, которые признаны безопасными, но список еще будет пополняться, сообщили в Министерстве образования и науки. Кроме того, Минздрав выделил дополнительное число коек на экстренный случай.
Детский отдых требует жесткой организации и тщательной подготовки, потому в загородные летние лагеря прибывают проверки. В первую очередь оценивается противопожарная безопасность. Средства тушения огня, напор воды, песок – от взора инспектора не уйдет ничего. Также инструктаж проводится с каждым сотрудником.
Летние загородные лагеря откроются в Башкортостане с 13 июня, тогда же начнут принимать первые смены. Детей не относят к категории риска, но пандемия коронавируса диктует свои правила: заполняемость будет не на 100%, а только на 75. Это связано с санитарными нормами. Кроме того, заезжающим подросткам нужно будет получить за три дня до отправления в лагерь у участкового терапевта справку о состоянии здоровья. Это бесплатно.
Туристический детский кэшбэк уже наделал много шума среди родителей. Есть возможность вернуть часть денег, потраченных на путевку. Федеральная программа заработает в конце мая.
Также действует и республиканская программа, которая позволяет возместить до 70% стоимости путевки в детский оздоровительный лагерь.
Самый простой способ для родителей – зайти на сайт Министерства образования Башкортостана и пройти на специальный баннер, который пошагово и интуитивно позволит заполнить необходимые документы. Кроме того, рекомендуется обращаться к классному руководителю или в районный отдел образования.
В Башкортостане всего более 100 загородных лагерей. Сейчас в реестре проверенных и безопасных около половины, но каждый день список пополняется. В каждом будет своя культурно-развлекательная программа. В прошлом году из-за пандемии отдыха в традиционном формате подарить детям так и не получилось. Но в этом принятые меры позволят сделать незабываемыми летние каникулы 2021 года.