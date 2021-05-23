Как купить путевку в детский лагерь с кешбэком в Башкирии: инструкция

Государство вернет до 50% стоимости оплаченных путевок в детские лагеря, но не более 20 тысяч рублей. Эти средства автоматически будут начислены на карту «Мир» в течение пяти рабочих дней по федеральной программе, которую приняло правительство России.

Воспользоваться возможностью смогут более 350 тысяч российских семей. В Башкортостане же отдых в загородных лагерях планируют в этом году для 320 тысяч детей. Оздоровительная кампания стартует 13 июня, а на этой неделе начались контрольные проверки. Сейчас в реестре около полусотни заведений, которые признаны безопасными, но список еще будет пополняться, сообщили в Министерстве образования и науки. Кроме того, Минздрав выделил дополнительное число коек на экстренный случай.

Детский отдых требует жесткой организации и тщательной подготовки, потому в загородные летние лагеря прибывают проверки. В первую очередь оценивается противопожарная безопасность. Средства тушения огня, напор воды, песок – от взора инспектора не уйдет ничего. Также инструктаж проводится с каждым сотрудником.

Проверяем систему противопожарной защиты. Это пожарная сигнализация, система оповещения людей о пожаре, наличие и исправность огнетушителей, первичных средств пожаротушения. Кроме этого, мы проводим и профилактическую работу в виде инструктирования. Рустем Салимов, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Уфимскому району

В этом году у нас Год здоровья и активного долголетия, я думаю, что у нас будет много спортивных мероприятий. Именно для оздоровления наших детей, а культурная программа. Мы будем связывать все наши мероприятия с Фольклориадой. Это будет связано с изучением культуры наших разных народностей. Илюза Нугманова, директор детского оздоровительного лагеря «Радуга»

Летние загородные лагеря откроются в Башкортостане с 13 июня, тогда же начнут принимать первые смены. Детей не относят к категории риска, но пандемия коронавируса диктует свои правила: заполняемость будет не на 100%, а только на 75. Это связано с санитарными нормами. Кроме того, заезжающим подросткам нужно будет получить за три дня до отправления в лагерь у участкового терапевта справку о состоянии здоровья. Это бесплатно.

Дополнительно выделено 240 коек, которые будут обеспечивать в случае экстренных событий госпитализацию детей. Дополнительно будут выделены наряды скорой медицинской помощи в местах расположения лагеря. Конечно, мы проведем все необходимые занятия, семинары с врачами по инструкции, что и как делать, если какое-то ЧП произойдет. Игорь Засядкин, заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан

Это лето у нас особенно ожидаемое и долгожданное нашими родителями и детьми. В этом году мы планируем охватить 320 тысяч детей различными формами отдыха. Разумеется, наша задача максимально безопасно провести летнюю оздоровительную кампанию. Инесса Косолапова, заместитель министра образования и науки Республики Башкортостан

Туристический детский кэшбэк уже наделал много шума среди родителей. Есть возможность вернуть часть денег, потраченных на путевку. Федеральная программа заработает в конце мая.

Для того, чтобы принять участие и получить возврат средств из федерального бюджета в объеме 50% стоимости туристической путевки, но не более 20 тысяч рублей, нужно зайти на сайт «Мирпутешествий.рф» с 25 мая, зарегистрировать свою карту платежной системы «Мир». Чтобы понять, какие банки у нас обслуживают по системе «Мир», нужно зайти на сайт «Привет Мир» и посмотреть этот перечень банков. После регистрации карты на сайте «Мир путешествий.РФ», выбираете тот регион, в котором бы хотели чтобы ваш ребенок отдохнул, проводите оплату отдыха на сайте этого лагеря. Эльмира Туканова, председатель Госкомитета республики Башкортостан по туризму

Также действует и республиканская программа, которая позволяет возместить до 70% стоимости путевки в детский оздоровительный лагерь.

Самый простой способ для родителей – зайти на сайт Министерства образования Башкортостана и пройти на специальный баннер, который пошагово и интуитивно позволит заполнить необходимые документы. Кроме того, рекомендуется обращаться к классному руководителю или в районный отдел образования.