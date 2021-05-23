В Уфе начали штрафовать электросамокатчиков

В Уфе решили обуздать двухколесный транспорт. Гонщики на самокатах становятся все большей проблемой. Арендовать такой транспорт легко – разрешения не нужны. Самокатчикам специальные правила не предусмотрены. Каждый ездит, как и где ему удобно, да и разбросаны они хаотично по городу. И если кому-то такой прокат по душе, другим – проблема. На этой неделе сотрудники ГИБДД объявили охоту за нарушителями.
На дороге им закон не писан. Летят на красный свет, маневрируют в толпе и среди машин, проносятся по зебре, не снижая скорости. По действующим правилам те, кто ездит на самокатах и моноколесах – пешеходы.
У водителя есть защита – подушки безопасности, корпус транспортного средства. У самокатчиков в большинстве случаев нет даже шлема на голове, как и зеркал. А без них двигаться по оживленной трассе – как с закрытыми глазами. Даже самая обычная поездка может обернуться долгой реабилитацией.
Для многих автомобилистов самокат на дороге – форс-мажор.
В республике с начала года произошло уже восемь аварий с электросамокатами. Инспекторы ГИББД объявили охоту за двухколесными нарушителями.
И первые правонарушители уже заплатили свой штраф. Внезапный выезд электросамокатчиков на дорогу или движение по проезжей части стоит 500 рублей. Вот только вместо того, чтобы признать нарушение и следовать правилам, некоторые предпочитают обернуть все в шутку.
Еще одна проблема самокатов – стихийная парковка. Одна из причин такого беспорядка – самокаты стали бесконтрольными. Сейчас двухколесное транспортное средство можно арендовать в любой точке города. А главное, что многие мнят себя автомобилистами, без страха вклиниваясь в дорожный поток.
Взяться за руль скоростного самоката сегодня может каждый, были бы деньги. И в этом, пожалуй, кроется самая главная опасность. Например, вчера водителя лишили прав за вождение в нетрезвом виде, а уже сегодня он пересядет вот на такой вот аппарат. А ведь на этих двух колесах можно развить немаленькую скорость. И пока такой транспорт никак не регламентируется, он может представлять опасность как для пешеходов, так и для автолюбителей.