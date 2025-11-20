Улицы Уфы начали украшать к Новому году

В Уфе начался монтаж новогодней иллюминации. В скором времени город украсят около 18 километров гирлянд, сообщили в мэрии.
Сейчас световые конструкции устанавливают на улицах 50-летия Октября и Сочинской. Праздничное оформление появится на площади имени Ленина и территории перед городской администрацией, где деревья и ели украсят светящейся окантовкой. Иллюминацией также будет оборудован каток по улице Набережной — от бассейна «Юность» до амфитеатра.
В числе других локаций для праздничного оформления улицы Революционная и Тукаева, участки улицы Ленина, бульвар Ибрагимова и проспект Октября.
На аллее по улице Пушкина создадут инсталляцию «Звездное небо». Парк Кашкадан, площадь имени Серго Орджоникидзе и стелу «Уфа — город трудовой доблести» украсят итальянской иллюминацией. В сквере Театральный установят тематические арт-объекты — карету и театральный занавес, а также подсветят фонтан «Семь девушек» и деревья.
Фото: пресс-служба администрации Уфы.