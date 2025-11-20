Улицы Уфы начали украшать к Новому году

В Уфе начался монтаж новогодней иллюминации. В скором времени город украсят около 18 километров гирлянд, сообщили в мэрии.

Сейчас световые конструкции устанавливают на улицах 50-летия Октября и Сочинской. Праздничное оформление появится на площади имени Ленина и территории перед городской администрацией, где деревья и ели украсят светящейся окантовкой. Иллюминацией также будет оборудован каток по улице Набережной — от бассейна «Юность» до амфитеатра.