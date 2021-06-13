«Смертей видел много»: история сына полка из Башкирии, в 12 лет дошедшего до Берлина

Когда жизнь впечатляет больше, чем кино. Как сложилась судьба Александра Грошенко – единственного в республике настоящего сына полка? Какой ценой 12-летний мальчишка добывал сведения о немецких танках и орудиях? Дошел до Берлина, но жалеет, что так и не увидел Рейхстаг. А на стенах имперской канцелярии до сих пор сохранились автографы советских солдат. И в мирное время – на обороне жизни. Сын полка рассказывает, как строил трубу уфимской ТЭЦ-2, что до сих пор снабжает теплом весь город.
В свои 87 он по-прежнему уверенно вступает в сражение на поле боя. На шахматной доске все решают анализ, стратегия, ну и, конечно, вера в победу. Все как на войне, страшные реалии которой ему тоже довелось познать. Александр Филиппович Грошенко – единственный в республике настоящий сын полка, повидавший всё и дошедший до Берлина в 12 лет. Его судьба по своему драматизму и трагичности не уступает сюжетам известных фильмов, а порой впечатляет гораздо больше. Ведь в правде жизни и смерти на войне нет художественных прикрас.
Пока мы настраиваем свет и звук для записи этого интервью, Александр Филиппович слушает свою любимую песню «Букет цветов из Ниццы» Салтанат Ахметовой. И видно, как музыка накрывает ветерана волной воспоминаний.
Когда началась война, ему было всего 8. Отец ушел на фронт и пропал без вести почти сразу – в 41-м. Через год Ростов-на-Дону, где они жили, попал под сильнейшую бомбежку. Второклассника Сашу ранило в ногу, суматоха в госпитале и эвакуация разлучили его с матерью и сестренкой. Всю войну он будет думать, что они погибли, что он остался совсем один.
После выписки из госпиталя Саша примкнул к стайке таких же, как он, беспризорных мальчишек, которые шли в сторону фронта в поисках пропитания. Именно тогда по счастливой случайности ему и довелось стать воспитанником гаубичного артиллерийского полка. Остатки воинского формирования, разбитые в Курской битве, направлялись на пополнение. Машина командира полка заглохла у небольшого озера.
Сашу зачислили в отделение разведки на официальное довольствие. В 44-м году заново сформированный полк вступил в боевые действия на территории Западной Украины. Именно разведка стала коньком сына полка. Ведь мальчишке было легче остаться незамеченным. Его, подобно главному герою фильма «Иваново детство», отправляли в оккупированные немцами деревни, чтобы оценить силы противника.
Но случались и осечки. Однажды Саша подошел слишком близко к немецким орудиям и попался на глаза солдату противника.
После этого случая Сашу не отправили в тыл, но в разведку больше не пускали. Он помогал обслуживать артиллерийские орудия, бегал посыльным, доставлял документы. Вспоминает: о нем действительно заботились, а начальник штаба даже хотел усыновить его после войны, но получил тяжелое ранение.
Все они понимали, что каждый день может быть последним, но не впадали в отчаяние. Даже на войне люди старались жить привычной жизнью: дружили, любили, по вечерам пели песни и подшивали воротнички. А вот фронтовые сто грамм, в отличие от киношного персонажа, 12-летнему Сашке были не положены.
Вместе со своим полком Александр Филиппович дошел до Берлина. И там случился инцидент, после которого подростка представили к награде. Он спас от гибели своих сослуживцев, в одиночку обезвредив немецкого диверсанта. Пока советские бойцы были заняты орудиями, он заметил, как по одной из берлинских улиц, вдоль стенки к ним крадется человек.
Еще один эпизод врезался в память Александру Филипповичу, как по улицам Берлина вели пленных фашистов, и глазами он встретился с таким же, как он, немецким подростком.
После взятия Берлина, вспоминает ветеран, у Рейхстага был жуткий ажиотаж – всем хотелось посмотреть на «логово Гитлера». Полк Александра Филипповича расположился в трехстах метрах от канцелярии, но в первый день к ней было не протолкнуться, решили отложить до завтра. А на утро по приказу их срочно отправили в Прагу. Так и не дошел до Рейхстага 300 метров, сокрушается ветеран. Спустя много лет он съездил в Берлин еще раз и все-таки осуществил задуманное – увидел это здание, на стенах которого, кстати, до сих пор сохранились автографы советских солдат, ставшие для некоторых посетителей своеобразной капсулой времени.
Лишь в 47-м году Александр Филиппович встретился с матерью и сестрой, которые чудом сумели его отыскать. Закончил Ивановское военное училище, женился. Судьба подарила ему жизнь на войне, но не уберегла от трагедии в мирное время. В 7-летнем возрасте его любимая дочь Наташа погибла под колесами трамвая. Для нее было куплено это пианино, которое ветеран хранит до сих пор. Позже на нем играли его сыновья. Вспоминает: однажды, еще в годы войны, он обманул других солдат, что умеет играть на баяне, а потом испытывал чувство стыда, и уже тогда пообещал себе, что обязательно познакомит с музыкой своих детей.
Переехав в Башкирию, на родину матери, он освоил профессию энергетика, работал на предприятиях жизнеобеспечения города. Сегодня вместе с нами Александр Филиппович приходит на ТЭЦ-2, которая снабжает теплом и энергией практически всю Уфу. На проходной, как и раньше, представляется просто: Филиппыч.
Одну из трех полосатых труб, хорошо известных уфимцам, строил как раз Александр Филиппович. В должности старшего инженера курировал ее возведение в 80-м году. С бывшими коллегами они вспоминают, как работать приходилось даже по ночам.
При возведении этой 180-метровой конструкции случился интересный курьез, рассказывает ветеран. Перед сдачей объекта на самом верху заметили надпись, которую краской нанесли монтажники: «Жизнь – это мгновение».
Он вырос на войне и через восемь десятилетий пронес веру в главные ценности – семью, любовь, человеческую доброту. И если жизнь – это и правда мгновение, то его стоит прожить в мире.