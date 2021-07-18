«Камеры пыток» для стариков: судьба самых скандальных пансионатов Башкирии

3 года за 11 жизней. В Абзелиловском районе вынесли приговор экс-руководителю пансионата для престарелых, где при пожаре погибли едва ли не все постояльцы. Теперь у 44-летней бизнесвумен будет время обдумать, как нужно на самом деле ухаживать за пожилыми людьми. Впрочем, на чужих ошибках учиться не хотят. На неделе в Уфе за многочисленные нарушения, в том числе и в части пожарной безопасности закрыли очередной частный пансионат с вселяющим надежду названием «Долголетие». На самом же деле созданные условия явно не нацелены продлить жизнь постояльцам. Пенсионеры спали на голых матрасах, недоедали и открыто жаловались на камеру, что им там плохо.