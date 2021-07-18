«Камеры пыток» для стариков: судьба самых скандальных пансионатов Башкирии

3 года за 11 жизней. В Абзелиловском районе вынесли приговор экс-руководителю пансионата для престарелых, где при пожаре погибли едва ли не все постояльцы. Теперь у 44-летней бизнесвумен будет время обдумать, как нужно на самом деле ухаживать за пожилыми людьми. Впрочем, на чужих ошибках учиться не хотят. На неделе в Уфе за многочисленные нарушения, в том числе и в части пожарной безопасности закрыли очередной частный пансионат с вселяющим надежду названием «Долголетие». На самом же деле созданные условия явно не нацелены продлить жизнь постояльцам. Пенсионеры спали на голых матрасах, недоедали и открыто жаловались на камеру, что им там плохо.
Еще две недели назад Рамиля Ибрагимова была постояльцем частного пансионата с обнадеживающим названием «Долголетие». Со слов родственников, женщину поместили туда пару месяцев назад, а сейчас за ней дома ухаживает невестка и внучка. До того, как попасть в учреждение, она могла самостоятельно сидеть и передвигаться, а сейчас просто лежи. Появились и новые пролежни, которые дошли до костей. Тревогу подняла невестка женщины, когда приехала проведать свою свекровь.
А вот как выглядит «Долголетие» изнутри. Со слов Анатолия Стрельцова, пенсионер страдает от постоянных болей, но помощи нет. Благодаря реакции проверяющего прокурора мужчину сразу же забрала дочь из другого города. Некоторые постояльцы лежали на голых матрасах, а кого-то запускали до такой степени, что даже месяцами не стригли ногти. Да и рациону стариков не позавидуешь: одна каша и сладкий чай.
А в ответе за все это – Лилия Васильева, директор частного учреждения. Бизнес семейный, ведь, как выяснялось, женщина является супругой руководителя другого скандально известного пансионата «Моя семья», где при загадочных обстоятельствах умирали люди. Два филиала уже закрыты, а на директора заведены уголовные дела.
Хозяйка пансионата рассказала, что уже уволила тех сиделок, которые якобы издевались над стариками. В персонале остались только самые стрессоустойчивые и добрые люди.
В ходе рейда Министерство семьи, труда и соцзащиты населения, МЧС, Роспотребнадзор и прокуратура выявили множество нарушений. В судебном порядке надзорные органы добились приостановления деятельности «изолятора для стариков», как его уже успели прозвать родственники постояльцев.
А вот в Абзелиловском районе за подобным учреждением недоследили. Итог – 11 заживо сгоревших пенсионеров, после чего свои полномочия сложил прокурор района. Официальной причиной того страшного пожара стала неисправная электропроводка, в результате чего на веранде пансионата загорелся обогреватель. На днях директора пансионата приговорили к трем годам колонии общего режима.
Приговор в законную силу пока не вступил. Будет ли обжалование, пока неизвестно, но дожидаться этапирования в колонию Расима Мухиянова будет в Белорецком СИЗО.