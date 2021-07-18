«Камеры пыток» для стариков: судьба самых скандальных пансионатов Башкирии

3 года за 11 жизней. В Абзелиловском районе вынесли приговор экс-руководителю пансионата для престарелых, где при пожаре погибли едва ли не все постояльцы. Теперь у 44-летней бизнесвумен будет время обдумать, как нужно на самом деле ухаживать за пожилыми людьми.  Впрочем, на чужих ошибках учиться не хотят. На неделе в Уфе за многочисленные нарушения, в том числе и в части пожарной безопасности закрыли очередной частный пансионат с вселяющим надежду названием «Долголетие». На самом же деле созданные условия явно не нацелены продлить жизнь постояльцам. Пенсионеры спали на голых матрасах, недоедали и открыто жаловались на камеру, что им там плохо. 

Еще две недели назад Рамиля Ибрагимова была постояльцем частного пансионата с обнадеживающим названием «Долголетие». Со слов родственников, женщину поместили туда пару месяцев назад, а сейчас за ней дома ухаживает невестка и внучка. До того, как попасть в учреждение, она могла самостоятельно сидеть и передвигаться, а сейчас просто лежи. Появились и новые пролежни, которые дошли до костей. Тревогу подняла невестка женщины, когда приехала проведать свою свекровь.

Мы зашли, и сразу везде запах мочи, грязи. Никакого домашнего уюта и в помине нет, как в камере пыток, в Освенциме. 

Рита Ибрагимова, родственница пенсионерки
Фото №1 - «Камеры пыток» для стариков: судьба самых скандальных пансионатов Башкирии

А вот как выглядит «Долголетие» изнутри. Со слов Анатолия Стрельцова, пенсионер страдает от постоянных болей, но помощи нет. Благодаря реакции проверяющего прокурора мужчину сразу же забрала дочь из другого города. Некоторые постояльцы лежали на голых матрасах, а кого-то запускали до такой степени, что даже месяцами не стригли ногти. Да и рациону стариков не позавидуешь: одна каша и сладкий чай. 

Каша, хлеб, каша, хлеб. Хочется чего-то молочного: творог, сметану. Из дома иногда приносят что-нибудь, подкармливают.

Роза Нурмухаметова, постоялец частного пансионата «Долголетие»

А в ответе за все это – Лилия Васильева, директор частного учреждения. Бизнес семейный, ведь, как выяснялось, женщина является  супругой руководителя другого скандально известного пансионата «Моя семья», где при загадочных обстоятельствах умирали люди. Два филиала уже закрыты, а на директора заведены уголовные дела.

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Фото №2 - «Камеры пыток» для стариков: судьба самых скандальных пансионатов Башкирии

– Вы попали в такую же ситуацию, как ваш муж, он как-то делится опытом? – Нет, ему сейчас не до этого, там уголовные дела.

Лилия Васильева, директор частного пансионата «Долголетие»

Хозяйка пансионата рассказала, что уже уволила тех сиделок, которые якобы издевались над стариками.  В персонале остались только самые стрессоустойчивые и добрые люди.

– Кричите на постояльцев? – Ну, иногда немного, если натворят что-то. Могут памперс разорвать, описаться.

Айгуль Насырова, сотрудница частного пансионата «Долголетие»
Фото №3 - «Камеры пыток» для стариков: судьба самых скандальных пансионатов Башкирии

В ходе рейда Министерство семьи, труда и соцзащиты населения, МЧС, Роспотребнадзор и прокуратура выявили множество нарушений. В судебном порядке надзорные органы добились приостановления деятельности «изолятора для стариков», как его уже успели прозвать родственники постояльцев.

Прокуратурой Советского района Уфы в Советский суд направлено исковое заявление о приостановлении деятельности пансионата по уходу за престарелыми и инвалидами в связи с выявленными нарушением норм пожарной безопасности, в то же время прокурором было направлено ходатайство о принятии обеспечительных мер и приостановлении деятельности пансионат, а также эксплуатации жилого помещения.

Камиля Суяргулова, старший помощник прокурора Советского района г. Уфы
Фото №4 - «Камеры пыток» для стариков: судьба самых скандальных пансионатов Башкирии

А вот в Абзелиловском районе за подобным учреждением недоследили. Итог – 11 заживо сгоревших пенсионеров, после чего свои полномочия сложил прокурор района. Официальной причиной того страшного пожара стала неисправная электропроводка, в результате чего на веранде пансионата загорелся обогреватель. На днях директора пансионата приговорили к трем годам колонии общего режима.

Приговор в законную силу пока не вступил. Будет ли обжалование, пока неизвестно, но дожидаться этапирования в колонию Расима Мухиянова будет в Белорецком СИЗО.

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