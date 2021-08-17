В Башкирии женщина, потерявшая малыша из-за роженицы, могла стать многодетной матерью

Расследование трагического случая в больнице №1 в Стерлитамаке продолжается. Напомним, 16 августа в городском роддоме 29-летняя роженица (на фото слева — прим. ред.) выбросил из окна новорождённого ребёнка соседки по палате (на фото справа — прим. ред.).

34-летняя Валерия И. (имя изменено – прим. ред.) ждала третьего ребёнка. У горожанки и её супруга есть два сына-школьника. Один из них в прошлом году пошёл в первый класс. Валерия работает хореографом в детской студии танцев. Она любит природу и часто путешествует с семьей.

13 августа Валерия родила своего долгожданного малыша, а 16 августа его убила соседка по палате, выбросив в окно. 29-летняя девушка задержана. Предстоит долгое расследование произошедшего. Известно, что новорождённого ребёнка у подозреваемой забрали. Недавно её выписали из психоневрологического диспансера, где девушку лечили от «тяжёлой депрессии». Врачи посчитали, что она не опасна для окружающих, и с учета в ПНД её сняли.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Валерии оказывается необходимая психологическая помощь. Сотрудники правоохранительных органов намерены проверить действия медицинских сотрудников роддома и диспансера.