Жители Уфы смогут выбрать, какой парк будет благоустроен в первую очередь

Жители Уфы могут сами определить парк, который нуждается в благоустройстве в первую очередь. Радий Хабиров запустил опрос у себя на страницах в соцсетях. Глава республики проехался по столичным паркам и определил сроки начала реконструкции. Большая часть их них преобразится к 450-летию Уфы.
Красота, которая была здесь когда-то, осталась только на архивных снимках. Парк культуры и отдыха нефтехимиков пришел в запустение в 90-е. Местные жители попросили Радия Хабирова, чтобы после реконструкции появились велосипедные и беговые дорожки и спортплощадка, где, в том числе могли бы заниматься воспитанники школы олимпийского резерва, которая расположена рядом.
Радий Хабиров посетил и ту самую школу олимпийского резерва. Вот уже почти девять лет из-за прохудившейся крыши она находится в аварийном состоянии. А ведь здесь воспитали не одного мастера спорта по художественной гимнастике. В этом году строители приступили к капитальному ремонту здания. На эти цели выделено 24 млн рублей.
Жители дворов по улице Орджоникидзе поблагодарили Радия Хабирова за ремонт придомовых территорий. Благодаря программе «Башкирские дворики» заасфальтировали проезд и тротуары, появилась парковка, освещение и детские площадки. А вот к ремонту подъездов в домах по этой же улице у Главы республики были замечания. В одной из многоэтажек оставили открытыми коммуникационные кабели. Недочеты должны быть устранены.
Еще одно излюбленное место отдыха горожан – парк имени Лесоводов Башкортостана. Он был создан еще в 1966 году. Спустя почти полвека впервые провели первичное благоустройство территории. Проложили пешеходные дорожки, установили скамейки, информационные указатели и освещение, организовали автостоянки, детскую игровую и спортивные площадки. Сейчас территория парка нуждается в дальнейшем благоустройстве.
В Октябрьском районе столице появится сквер «Птицы». Уже готовы беговые дорожки и тротуары, строители приступили к установке специальной велосипедной трассы – памп-трека. На площадке возведут амфитеатр, арт-объекты, будут условия для занятия спортом. На своей странице в соцсетях Глава республики запустил опрос. Поучаствовав в нем, любой уфимец может определить, какой следующий парк столицы должен преобразиться.