Жители Уфы смогут выбрать, какой парк будет благоустроен в первую очередь

Жители Уфы могут сами определить парк, который нуждается в благоустройстве в первую очередь. Радий Хабиров запустил опрос у себя на страницах в соцсетях. Глава республики проехался по столичным паркам и определил сроки начала реконструкции. Большая часть их них преобразится к 450-летию Уфы.

Красота, которая была здесь когда-то, осталась только на архивных снимках. Парк культуры и отдыха нефтехимиков пришел в запустение в 90-е. Местные жители попросили Радия Хабирова, чтобы после реконструкции появились велосипедные и беговые дорожки и спортплощадка, где, в том числе могли бы заниматься воспитанники школы олимпийского резерва, которая расположена рядом.

Мы его два года будем строить, хороший парк быстро не делается. Сначала мы собираем пожелания жителей, потом на их основе формируем проект, затем его реализуем. Точно так же мы работаем в парке «Кашкадан» и в Дёмском парке. Поэтому и по Парку нефтехимиков мы проведём общественные слушания, чтобы уже в 2022 году сюда могли зайти строители. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Радий Хабиров посетил и ту самую школу олимпийского резерва. Вот уже почти девять лет из-за прохудившейся крыши она находится в аварийном состоянии. А ведь здесь воспитали не одного мастера спорта по художественной гимнастике. В этом году строители приступили к капитальному ремонту здания. На эти цели выделено 24 млн рублей.

Жители дворов по улице Орджоникидзе поблагодарили Радия Хабирова за ремонт придомовых территорий. Благодаря программе «Башкирские дворики» заасфальтировали проезд и тротуары, появилась парковка, освещение и детские площадки. А вот к ремонту подъездов в домах по этой же улице у Главы республики были замечания. В одной из многоэтажек оставили открытыми коммуникационные кабели. Недочеты должны быть устранены.

Еще одно излюбленное место отдыха горожан – парк имени Лесоводов Башкортостана. Он был создан еще в 1966 году. Спустя почти полвека впервые провели первичное благоустройство территории. Проложили пешеходные дорожки, установили скамейки, информационные указатели и освещение, организовали автостоянки, детскую игровую и спортивные площадки. Сейчас территория парка нуждается в дальнейшем благоустройстве.

Мы сюда обязательно придём с благоустройством. В 2021-2022 годах проведём общественные обсуждения, проконсультируемся с учёными и подготовим проект. Наука в этом случае очень важна, чтобы не нарушить здесь экосистему и сохранить лес. А к самим работам приступим в 2023 году, чтобы через два-три года лесопарк стал любимейшим местом уфимцев и гостей города. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан