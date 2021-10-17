Жители Башкирии могут принять участие в переписи населения онлайн

Главное новшество этой переписи в том, что бумажные анкеты заменили на планшеты. В них загружена программа с 33 вопросами, на которые нужно ответить респондентам. Они касаются социально-демографических характеристик, а также жилищных условий. К слову, заполнить анкеты жители могут и самостоятельно. Это легко сделать на портале Госуслуг. По завершении человек получит QR-код, и во время своего визита переписчик его просто отсканирует. Можно обратиться также в любой офис МФЦ.