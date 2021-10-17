Жители Башкирии могут принять участие в переписи населения онлайн

В стране проходит Всероссийская перепись населения. Она продлится до 14 ноября. По домам отправились свыше 7 тысяч интервьюеров, и все они привиты от коронавируса.

Главное новшество этой переписи в том, что бумажные анкеты заменили на планшеты. В них загружена программа с 33 вопросами, на которые нужно ответить респондентам. Они касаются социально-демографических характеристик, а также жилищных условий. К слову, заполнить анкеты жители могут и самостоятельно. Это легко сделать на портале Госуслуг. По завершении человек получит QR-код, и во время своего визита переписчик его просто отсканирует. Можно обратиться также в любой офис МФЦ.

Фото №1 - Жители Башкирии могут принять участие в переписи населения онлайн

С 18 октября будут работать переписчики либо волонтеры. Также мы обеспечим возможность переписаться на гостевых компьютерах, при этом сотрудники МФЦ помогут пройти все необходимые процедуры при заполнении переписных листов.

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