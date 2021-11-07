Жители Стерлитамака об экс-мэре Владимире Куликове: «Болел душой за город»

Накануне в Башкортостане простились с бывшим мэром Стерлитамака. Владимир Куликов, который возглавлял администрацию второго по величине города республики на протяжении последних пяти лет, скончался от последствий перенесенного коронавируса. Церемония прощания с бывшим градоначальником состоялась в городском дворце культуры Стерлитамака.

Площадь перед зданием городского дворца культуры в Стерлитамаке. На улице образовалась очередь из желающих отдать дань памяти Владимиру Куликову. Проститься с бывшим мэром пришли близкие, друзья, коллеги и многие горожане.

Я начну с того, что я знала Володю с детства. Мы жили в одном доме и учились в одной школе. Я была его на два года старше, и в школе, в 10 классе, я была ответственна за прием в комсомол. Для меня он будет Володя, потому что я знаю его с раннего детства, и вся жизнь наша пересекалась. Он остался честным, порядочным, очень открытым человеком, который сделал много для своего города.

Людмила Силантьева, учитель лицея №1 г. Стерлитамака
Фото №1 - Жители Стерлитамака об экс-мэре Владимире Куликове: «Болел душой за город»

В последний путь Владимира Куликова проводили глава Башкортостана, спикер республиканского парламента, члены правительства и те, с кем плечом к плечу градоначальник шел к заветной цели – сделать Стерлитамак одним из лучших городов России.

Владимир Иванович очень добросовестный был человек. Одно из его качеств, которое мы любили и ценили всегда, – это его светлое добродушие, это доброта, это очень позитивный настрой на жизнь. Мы все благодарны ему за его труд, за то, что он очень любил Стерлитамак, стерлитамакцев, старался работать и очень-очень добросовестно работал.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Вся его жизнь была посвящена Стерлитамаку. Ведь для Владимира Куликова этот город был по-настоящему родным. Здесь он родился, окончил школу и здесь же строил трудовую карьеру. А в последние пять лет работал в должности мэра.

БАШКОРТТАР-БСТ
Фото №2 - Жители Стерлитамака об экс-мэре Владимире Куликове: «Болел душой за город»

Большое внимание городу уделял. Вот посмотрите, что с дорогами, парки какие сейчас, можно сказать, под его руководством восстанавливались. Болел душой и всем, всегда болел за город.

Радик Ишмуратов, житель г. Стерлитамака

Владимир Куликов возглавлял администрацию Стерлитамака с 2016-го. 8 октября этого года он покинул свой пост, а спустя несколько дней стало известно, что Владимир Иванович госпитализирован с COVID-19. Последние три недели экс-руководитель администрации боролся с тяжелой болезнью, но преодолеть ее не смог.

Я верю, что все, кто знал его и самый любимый его город – Стерлитамак, навсегда сохранят в памяти светлый образ своего родного Владимир Ивановича. Спасибо вам всем за вашу любовь и уважение к нему, спасибо.

Татьяна Куликова, вдова Владимира Куликова

Город, да и вся республика потеряли своего достойного сына, семья – любящего мужа и отца. Куликовы воспитали трех сыновей – Юрия, Евгения и Александра. Один из них, как и хотел отец, стал военным.

Благодаря отцу я стал военным, он об этом очень мечтал. Каждый раз, когда звонил, он общался со мной как товарищ полковник. Надеюсь, я твою мечту выполнил, буду стараться. Просто тебе спасибо.

Александр Куликов, сын Владимира Куликова

Ему было 55 лет. Он пользовался заслуженным уважением и авторитетом среди близких, коллег, друзей, жителей Стерлитамака и республики. Человек с большой буквы, говорили пришедшие на траурную церемонию. В последний путь Владимира Куликова проводили аплодисментами.

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