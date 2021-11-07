Жители Стерлитамака об экс-мэре Владимире Куликове: «Болел душой за город»

Накануне в Башкортостане простились с бывшим мэром Стерлитамака. Владимир Куликов, который возглавлял администрацию второго по величине города республики на протяжении последних пяти лет, скончался от последствий перенесенного коронавируса. Церемония прощания с бывшим градоначальником состоялась в городском дворце культуры Стерлитамака.
Площадь перед зданием городского дворца культуры в Стерлитамаке. На улице образовалась очередь из желающих отдать дань памяти Владимиру Куликову. Проститься с бывшим мэром пришли близкие, друзья, коллеги и многие горожане.
В последний путь Владимира Куликова проводили глава Башкортостана, спикер республиканского парламента, члены правительства и те, с кем плечом к плечу градоначальник шел к заветной цели – сделать Стерлитамак одним из лучших городов России.
Вся его жизнь была посвящена Стерлитамаку. Ведь для Владимира Куликова этот город был по-настоящему родным. Здесь он родился, окончил школу и здесь же строил трудовую карьеру. А в последние пять лет работал в должности мэра.
Владимир Куликов возглавлял администрацию Стерлитамака с 2016-го. 8 октября этого года он покинул свой пост, а спустя несколько дней стало известно, что Владимир Иванович госпитализирован с COVID-19. Последние три недели экс-руководитель администрации боролся с тяжелой болезнью, но преодолеть ее не смог.
Город, да и вся республика потеряли своего достойного сына, семья – любящего мужа и отца. Куликовы воспитали трех сыновей – Юрия, Евгения и Александра. Один из них, как и хотел отец, стал военным.
Ему было 55 лет. Он пользовался заслуженным уважением и авторитетом среди близких, коллег, друзей, жителей Стерлитамака и республики. Человек с большой буквы, говорили пришедшие на траурную церемонию. В последний путь Владимира Куликова проводили аплодисментами.